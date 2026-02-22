Erklärt: Warum MotoGP-Teams zögern, ihre Fahrer für 2027 bekanntzugeben

Die Vertragsverlängerung von Marco Bezzecchi bei Aprilia ist bislang die einzige offiziell verkündete Fahrerpersonalie im Hinblick auf die MotoGP-Saison 2027. Wenngleich bereits viele weitere Verträge abgeschlossen wurden, hält man deren offizielle Bekanntgabe noch zurück.

Das Ausbleiben weiterer Ankündigungen ist kein Zufall, sondern vielmehr das Ergebnis einer gemeinsamen Strategie mit weitreichenden Auswirkungen auf die Zukunft der Motorrad-Weltmeisterschaft mit ihrer Königsklasse MotoGP.

Tatsächlich sorgte die von Aprilia inszenierte "Hochzeitszeremonie" mit Bezzecchi für Stirnrunzeln bei den konkurrierenden Herstellern. Diese bewahren nun ein bewusstes und koordiniertes Schweigen. Unsere Kollegen von Motorsport.com Spanien, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, gehen davon aus, dass die meisten wichtigen Wechsel in den Werksteams bereits unter Dach und Fach sind.

Unterschriebene Fahrerverträge noch nicht offiziell verkündet

Dazu gehören die Vertragsverlängerung von Marc Marquez und die Verpflichtung von Pedro Acosta als Ersatz für Francesco Bagnaia bei Ducati. Bagnaia, seines Zeichens zweimaliger MotoGP-Weltmeister (2022 und 2023) hat sich inzwischen für Aprilia entschieden.

Wenngleich Bagnaia Gespräche mit Yamaha geführt hatte, veranlassten ihn die allgemeinen Schwierigkeiten des japanischen Herstellers beim Sepang-Test in Verbindung mit einem seiner Meinung zu niedrigen Angebot dazu, die Richtung zu ändern und zu Aprilia zu wechseln. Dort wird "Pecco" zusammen mit Bezzecchi, einem seiner engsten Freunde im Fahrerlager, die Fahrerpaarung ab 2027 bilden.

Als Reaktion auf den Abschied von Fabio Quartararo, der für 2027 zu Honda wechselt, hat Yamaha für 2027 Jorge Martin unter Vertrag genommen. Die Gespräche darüber, wer der Teamkollege des Weltmeisters von 2024 werden soll, dauern noch an. KTM hat unterdessen bereits zugestimmt, Maverick Vinales aus dem hauseigenen Satellitenteam Tech3 zu befördern. Im Werksteam von KTM wird sich Vinales ab 2027 die Box mit Alex Marquez teilen.

Über diese Aktion von Aprilia staunten die anderen Hersteller nicht schlecht Foto: Aprilia

In Bezug auf die Satellitenteams werden sich die Puzzleteile nach der offiziellen Bestätigung der Werksplätze zusammenfügen, wenngleich schon jetzt fast die Hälfte der Fahrer weiß, welche Farben sie zu Beginn der 850-ccm-Ära vertreten werden. Bislang wurde jedoch nur eine einzige Personale, nämlich Bezzecchi bei Aprilia, öffentlich bekanntgegeben. Das ist keineswegs Zufall.

Hinter der zurückhaltenden Vorgehensweise verbirgt sich eine Strategie, auf die sich die Mitglieder der MSMA (Motorcycle Sports Manufacturers Association) geeinigt haben. Seit mehreren Monaten, tatsächlich seit fast einem Jahr, verhandeln die MSMA-Mitglieder mit der Dorna (kürzlich umbenannt in MotoGP Sports Entertainment Group) über das, was praktisch das MotoGP-Äquivalent zum Concorde-Abkommen der Formel 1 wäre.

Dorna vs. Hersteller: Diskussionen über Einnahmenverteilung

Mit anderen Worten: Die Parteien verhandeln über den Vertrag, der regelt, wie die Einnahmen aus den kommerziellen MotoGP-Rechten (in erster Linie Fernsehen) verteilt werden. Die derzeitige Vereinbarung zwischen dem Promoter und den Teilnehmern läuft zum Ende der Saison 2026 aus. Die Verhandlungen über den neuen Vertrag, welcher den Zeitraum 2027 bis 2031 abdecken muss, sind noch nicht abgeschlossen.

Vor diesem Hintergrund zögern die Teams, ihre Werkspiloten für 2027 öffentlich zu bestätigen, da es derzeit kein verbindliches Dokument gibt, das ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft für diesen Zeitraum sicherstellt. Unsere Kollegen von Motorsport.com Spanien haben erfahren, dass mehrere Ankündigungen, die bereits für die Veröffentlichung bereitstanden, zurückgestellt wurden.

Mit Blick auf eine MotoGP-Saison 2027 ist derzeit noch nicht alles geklärt Foto: Gold & Goose Photography/LAT Images

Die beiden Parteien - Dorna und die Hersteller - haben sich in den vergangenen Wochen mehrmals getroffen. Eines der letzten Treffen fand am Abend des 4. Februar im Sama Sama Hotel in Sepang (Malaysia) statt, wo ein Großteil des Paddock-Personals während des Sepang-Tests untergebracht war.

Anwesend waren Lin Jarvis, der von der MSMA mit der Leitung der Verhandlungen mit Dorna beauftragt wurde, sowie Paolo Pavesio (Yamaha), Massimo Rivola (Aprilia) und Pit Beirer (KTM).

Am nächsten Tag traf sich dieselbe Gruppe erneut, und zwar in der Ducati-Hospitality in Sepang, bei dieser Gelegenheit zusammen mit Gigi Dall'Igna. Und schließlich kam es am Abend vor dem offiziellen MotoGP Season-Launch 2026 in Kuala Lumpur noch zu einem Treffen mit Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta.

Was die Dorna will und was die Hersteller wollen

Die Positionen nähern sich allmählich an, aber es bleibt unklar, wann eine Einigung erzielt werden kann. Das nächste MSMA-Treffen ist für Dienstag in Buriram (Thailand) geplant, wo am Sonntag (1. März) das erste Rennen im MotoGP-Kalender 2026 auf dem Programm steht. Es wäre keine Überraschung, wenn dort ein Durchbruch erzielt würde.

Eine MotoGP-Saison 2027 muss im Interesse aller sein, aber ... Foto: Dorna

Letztendlich werden beide Seiten aus offensichtlichen Gründen zu einer Einigung kommen müssen: Alle Beteiligten wollen eine MotoGP-Saison 2027. Der zentrale Streitpunkt betrifft die Verteilung der Einnahmen, die zum Großteil aus den TV-Rechten stammen. Der aktuelle Vorschlag der Dorna sieht Berichten zufolge eine feste Zahlung von rund 8 Millionen Euro pro Team vor.

Die Hersteller drängen jedoch auf ein prozentuales Modell, das an die Gesamteinnahmen gekoppelt ist. Ein solches System wird in der Formel 1 verwendet. Sowohl Formel 1 als auch MotoGP befinden sich im Besitz von Liberty Media.

Die MotoGP-Teams glauben, dass das Engagement von Liberty für das Wachstum der Motorrad-Weltmeisterschaft entscheidend sein wird. Sie argumentieren, dass eine direkte Beteiligung an den Gewinnen den stärksten Anreiz darstellen würde. Auf Seiten der Dorna hingegen zieht man es vor, die bestehende Struktur beizubehalten, wenn auch mit verbesserten finanziellen Bedingungen.

Im Rahmen dieser umfassenderen Verhandlungen haben sich die Hersteller dafür entschieden, vorerst keine offizielle Bestätigung ihrer Fahreraufstellungen für die MotoGP-Saison 2027 abzugeben. Das Schweigen wird als Druckmittel eingesetzt. Allerdings bleibt abzuwarten, wie wirksam es sein wird.

Schließlich gehören die Hersteller selbst, wie bereits erwähnt, zu den größten Investoren in der MotoGP-WM. Sie haben bereits Millionen Euro investiert in die Entwicklung der neuen 850-ccm-Motorräder, die zu Beginn der Saison 2027 ihr Renndebüt geben sollen.