Erste MotoGP-Pole für Di Giannantonio "einfach unglaublich", Rennpace fraglich

Nach dem Schicksalsschlag in Form des Todes von Teamgründer Fausto Gresini im Februar 2021 hat sich dessen Rennteam nicht unterkriegen lassen. In der laufenden MotoGP-Saison 2022 hat der Rennstall, der nun von Gresinis Witwe Nadia Padovani geleitet wird, bereits drei Siege eingefahren. Enea Bastianini siegte beim Saisonauftakt in Losail, später in Austin und zuletzt auch in Le Mans.

An diesem Wochenende steht das Gresini-Heimspiel, der Grand Prix von Italien in Mugello, auf dem Plan. Und da war es am Samstag der zweite Fahrer des Teams, der für großen Jubel sorgte. Fabio Di Giannantonio, der seine erste MotoGP-Saison fährt, fuhr im von Wetterkapriolen gekennzeichneten Qualifying sensationell auf die Pole. Den Q2-Einzug hatte er bei den schwierigen Bedingungen mit Q1-Bestzeit nachträglich geschafft.

"Ein MotoGP-Bike von Ducati in Mugello zu fahren, das allein ist schon etwas ganz Besonders. Aber dann damit vor all den italienischen Fans noch auf die Pole zu fahren, das ist noch einmal etwas ganz anderes", strahlt Di Giannantonio. Für den 23-jährigen Italiener ist es im Grand-Prix-Sport erst seine zweite Pole überhaupt nach jener im Moto2-Qualifying in Aragon 2019.

"Das war ganz sicher einer der besten Tages meines Lebens", lässt "Diggia" den Mugello-Samstag noch einmal Revue passieren und gibt zu: "Mit einem MotoGP-Bike mal auf die Pole zu fahren, das war einer meiner Träume. Dass dieser Traum nun hier in Erfüllung gegangen ist, ist einfach unglaublich."

An seinen zweiten großen Traum, nämlich einmal ein MotoGP-Rennen zu gewinnen, vermag der Rookie mit Blick auf Sonntag aber noch nicht zu denken: "Die Pace, um im Rennen um den Sieg mitfahren zu können, haben wir derzeit ganz sicher nicht. Heute kamen mir die Bedingungen natürlich ein bisschen entgegen. Ich glaube, entscheidend war, dass ich in Q1 Jack [Miller] und Marc [Marquez] gefolgt bin. Sie sind ja bekanntermaßen die Besten bei solchen Bedingungen."

Das Gresini-Team rückt in Mugello mit einer Speziallackierung von Aldo Drudi aus Foto: Motorsport Images

Während Di Giannantonio und auch Marquez mit P1 und P2 im Q1 den Q2-Einzug noch geschafft haben, schaute Ducati-Werkspilot Jack Miller als Drittschnellster in Q1 in die Röhre. Trotzdem werden die Top 5 in der Startaufstellung am Sonntag allesamt von Ducati-Piloten gestellt.

Hinter Polesetter Di Giannantonio hat sich das VR46-Duo Marco Bezzecchi und Luca Marini ebenfalls für die erste Reihe qualifiziert. In der zweiten Reihe finden sich Johann Zarco aus dem Pramac-Team und Francesco Bagnaia aus dem Werksteam. Der bestplatzierte Nicht-Ducati-Fahrer in der Startaufstellung für den Grand Prix von Italien 2022 in Mugello ist Titelverteidiger und Vorjahressieger Fabio Quartararo (Yamaha) auf dem sechsten Startplatz.

