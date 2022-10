Erste MotoGP-Pole für VR46 dank Bezzecchi: "Das haben sie verdient"

Audio-Player laden

Während Valentino Rossi an diesem Wochenende in Barcelona das Saisonfinale der GT-World-Challenge (GTWC) bestreitet, ist seinem VR46-Team in der Motorrad-WM die erste Pole in der Königsklasse gelungen. MotoGP-Rookie Marco Bezzecchi ist derjenige, der den Meilenstein im Qualifying zum Grand Prix von Thailand in Buriram geschafft hat.

Zuvor hatte es Bezzecchi in Mugello als Zweitschnellster und in Misano als Drittschnellster schon zweimal in die erste Startreihe geschafft. Zudem steuerte Teamkollege Luca Marini in Termas de Rio Hondo und ebenfalls Mugello zwei weitere Platzierungen in der ersten Startreihe bei. Am Samstag nun gab es für VR46 die erste Pole zu feiern.

FOTOS: Marco Bezzecchi beim GP Thailand in Buriram

Bezzecchi ist bereits der zehnte unterschiedliche Polesetter der laufenden MotoGP-Saison 2022. Das ist ein neuer Rekord, aber nicht der einzige, den "Bez" am Samstag in Buriram aufgestellt hat.

"Ich freue mich natürlich, dem Team die erste Pole geschenkt zu haben. Das haben sie einfach verdient", sagt Bezzecchi, der Ende Juni in Assen schon den ersten MotoGP-Podestplatz für VR46 in der Königsklasse eingefahren hatte. "Mit der Pole hätte ich heute nicht gerechnet. Ich wusste zwar, dass meine Runde ganz gut war, aber im Parc Ferme war ich dann doch überrascht. Das war sehr emotional."

Unmittelbar nachdem er seine Q2-Rundenzeit von 1:29.671 Minuten in den Asphalt gebrannt hatte, war Bezzecchi nämlich nicht klar, dass er der Polesetter ist. "Weil die Sonne so geblendet hat, konnte ich auf den großen Bildschirmen rund um die Strecke nichts erkennen", bemerkt er.

Bezzecchi, der im VR46-Team eine Ducati Desmosedici GP21 aus dem Vorjahr fährt, war mit seiner Q2-Zeit von 1:29.671 Minuten nicht nur 0,021 Sekunden schneller als Jorge Martin auf der aktuellen GP22 des Pramac-Teams. Bezzecchis Zeit bedeutet auch neuen MotoGP-Streckenrekord auf dem Buriram International Circuit.

Seitdem in diesem Jahr auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg (Österreich) die Schikane eingebaut wurde und von den Motorrädern gefahren wird, ist Buriram die schnellste Strecke im MotoGP-Kalender. Den Vorsprung gegenüber Phillip Island (Australien) bezüglich der Durchschnittsgeschwindigkeit hat Bezzecchi mit der neuen Rekordrunde nun noch vergrößert.

