Erste MotoGP-Präsentation 2020 im Live-Stream: Ducati macht den Anfang

Auch in diesem Jahr macht Ducati bei den MotoGP-Präsentationen 2020 den Anfang. Der italienische Hersteller wird am heutigen Donnerstag in Bologna die Desmosedici GP vorstellen. Mit dabei sind neben den Werksfahrern Andrea Dovizioso und Danilo Petrucci auch Ducati-CEO Claudio Domenicali und Rennchef Gigi Dall'Igna.

Verfolgt werden kann die Enthüllung ab 20 Uhr deutscher Zeit im Live-Stream über verschiedene Kanäle. Das MotoGP-Team geht sowohl auf der offiziellen Website als auch auf seinem Instagram- und Facebook-Account mit einem Live-Video online. Zudem läuft die Präsentation auf dem Youtube-Kanal von Ducati (weiter unten im Video).

Viele technische Neuheiten dürfte der erste Blick auf das 2020er-Bike noch nicht verraten, da bei den anstehenden MotoGP-Tests in Sepang/Malaysia (7. bis 9. Februar) und Losail/Katar (22. bis 24. Februar) weiter daran gearbeitet wird. In erster Linie geht es um die neue Lackierung der Desmosedici und einen Ausblick auf die kommende Saison.

Die Termine der MotoGP-Präsentationen aller Teams gibt es hier im Überblick.

Mit Bildmaterial von LAT.