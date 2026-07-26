Erste Reaktionen der MotoGP-Stars zu größeren Abständen im Grid

Kurz vor Beginn der derzeit laufenden Sommerpause wurden in der MotoGP-Saison 2026 kurzerhand zwei neue Regeln eingeführt.

Ende Juni gab es am Niederlande-Wochenende in Assen die ersten zwei MotoGP-Rennstarts seit Jahren, die ohne Holeshot-Device abliefen. Dass man die elektronische Starthilfe, die in erster Linie Wheelies verhinderte, nun verboten hat, das ist eine Maßnahme, die für mehr Sicherheit sorgen und die Gefahr von Startunfällen verringern soll.

Aus dem gleichen Grund wurde zwei Wochen später, am Deutschland-Wochenende auf dem Sachsenring, die zweite Regeländerung eingeführt, nämlich ein größerer Abstand zwischen den einzelnen Startreihen in der Startaufstellung. Waren es zuvor neun Meter, die zwischen zwei Startreihen lagen, so sind es seit dem Sachsenring-Wochenende für alle drei WM-Klassen (MotoGP, Moto2, Moto3) nun zwölf Meter.

Beide Änderungen, also Verbot des Holeshot-Device und mehr Abstand zwischen den Startreihen, sind verbindlich und gelten für alle zukünftigen Rennstarts, egal ob es ich um Sprint-Starts oder um Grand-Prix-Starts handelt. Zum Verbot des Holeshot-Device gab es direkt am Assen-Wochenende zahlreiche Reaktionen der MotoGP-Piloten. Die Meinungen gingen dabei durchaus auseinander.

Seit dem Sachsenring-Wochenende haben die MotoGP-Piloten nun auch einen Eindruck, wie sich der größere Abstand in der Startaufstellung in der Praxis auswirkt. Auch bei diesem Thema sind (noch) nicht alle einer Meinung.

Sprint auf dem Sachsenring: Der erste Start mit den größeren Grid-Abständen Foto: Steve Wobser / Getty Images

"Das ist erste Regeländerung im Sinne der Sicherheit, die tatsächlich für mehr Sicherheit sorgt", sagt Pedro Acosta über die neuen Abstände im Grid. "Wenn du einen guten Start hast, dann kannst du in der ersten Kurve die Leute aus deiner Startreihe überholen. Jemanden zu überholen, die eine Reihe weiter vorne startet, das ist deutlich schwieriger geworden. Das geht im Grunde nur beim Anbremsen."

"Der Kern der Sache aber ist, dass du jetzt, wenn du in der ersten Kurve ankommst, vielleicht einen oder auch zwei Fahrer neben dir hast, aber eben nicht gleich fünf", sagt Acosta und stuft die seit dem Deutschland-Wochenende geltende Neuerung ausdrücklich als positiv ein.

MotoGP-Rookie Diogo Moreira sagt: "Ich glaube, es ist besser. Ob es langfristig wirklich besser ist, lässt sich aber schwer sagen. Das Überholen ist auf den ersten Metern definitiv schwieriger geworden. Aber das ist für alle gleich und deshalb denke ich, dass es insgesamt sicherer geworden ist."

Auf Nachfrage, ob dem Qualifying jetzt, da der Abstand zur nächstbesseren Startreihe drei Meter mehr beträgt als früher, noch mehr Bedeutung zukommt als ohnehin schon, antwortet Moreira: "Absolut! Es ist jetzt wichtiger denn je, aus der ersten oder zweiten Reihe zu starten, denn das Überholen am Start ist schwieriger geworden. Das gilt besonders für Strecken wie den Sachsenring. Also ja, ein gutes Q2 zu fahren, ist umso wichtiger geworden."

Das Qualifying ist seit dem Sachsenring noch wichtiger (Foto: Grand-Prix-Start) Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Auch Alex Marquez verweist darauf, dass "es jetzt deutlich schwieriger geworden ist, Positionen am Start gutzumachen". Ihm ist am Sachsenring-Wochenende aufgefallen: "Wenn nicht gerade jemand einen großen Fehler macht, ist es fast unmöglich, in der ersten Kurve auch nur auf gleiche Höhe zu kommen."

Alex Rins bezeichnet es sogar als "verrückt, wie viel weniger Chancen zum Überholen sich jetzt am Start bieten". Gleichzeitig stellt der MotoGP-Routinier heraus: "Ein bisschen sicherer ist es dadurch schon geworden, keine Frage."

Enea Bastianini klingt ganz ähnlich, indem er sagt: "Im Sinne der Sicherheit ist der größere Abstand wahrscheinlich positiv. Im Sinne der Überholmöglichkeiten ist es jetzt schlechter. Wenn man sich aber vor Augen führt, was in der Vergangenheit vorgefallen ist, ist es jetzt auf jeden Fall deutlich sicherer."

Jorge Martin, der die MotoGP-Gesamtwertung 2026 in der derzeit laufenden Sommerpause anführt, sagt mit Verweis auf das Sachsenring-Wochenende: "Der Hauptunterschied ist wohl der, dass wir jetzt ein bisschen mehr Platz zum Reagieren haben, wenn etwas passiert. Diesmal ist in der ersten Kurve nichts passiert. Somit ist es wahrscheinlich eine gute Änderung."

In Kurve 1 nach dem Start gab es weder im Grand Prix (Foto) noch im Sprint Unfälle Foto: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

Ex-Weltmeister Fabio Quartararo ist einer derjenigen, die zumindest am Sachsenring-Wochenende keinen allzu großen Unterschied vernommen haben: "Meiner Meinung nach ist es das Gleiche wie vorher. Ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr Platz, aber ich würde nicht sagen, dass das einen großen Unterschied macht."

"Wenn wir mehr Platz haben, werden wir versuchen, beim Anbremsen eine Lücke zu finden. Das heißt, dass wir im Endeffekt wieder später bremsen. Deshalb glaube ich nicht, dass es wirklich hilft, aber für mich ist das kein großes Problem", so Quartararo.

Ai Ogura sieht es wie Quartararo und sagt: "Ich spüre keinen Unterschied, wenn ich die Starts vorher mit den Starts jetzt vergleiche. Für mich ist es okay." Und auch Luca Marini, der seit seinem Wechsel von VR46-Ducati zu Honda üblicherweise von relativ weit hinten startet, meint: "Für mich ist es kein großer Unterschied, aber ich denke, es ist eine gute Änderung. Es ist in Ordnung."

Brad Binder hingegen übt nach der Premiere der neuen Grid-Abstände ein wenig Kritik. Für ihn war das Starten am Sachsenring "schrecklich", wie er sagt. Warum? "Ich kann bei weitem nicht mehr so viele Leute überholen wie früher. Selbst mit einem guten Start kann ich jetzt vielleicht eine Reihe überholen, aber nicht zwei Reihen."

"Im Sinne der Sicherheit ist es sicherlich die richtige Maßnahme. Ob es auch im Sinne der Show richtig ist, das müssen wir abwarten", meint Binder in Vorausschau auf die zweite Saisonhälfte im MotoGP-Kalender 2026.