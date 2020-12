Erste VR46-Lackierung in der MotoGP: Luca Marinis Ducati für 2021 präsentiert

Noch vor dem Jahreswechsel hat Valentino Rossis Halbbruder Luca Marini die erste Lackierung für die MotoGP-Saison 2021 präsentiert. Im Rahmen der TV-Show X-Factor wurde das VR46-Hauptquartier in Tavullia zugeschaltet. Luca Marini zeigte stolz seine Ducati Desmosedici, die in in der aus der Moto2 bekannten VR46-Lackierung gestaltet war. Und auch die Moto2-Bikes von Marco Bezzecchi und Celestino Vietti wurden präsentiert.

Im Fokus stand aber ganz klar die erste VR46-Lackierung der MotoGP-Geschichte. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren wird das Avintia-Ducati-Team mit zwei unterschiedlichen Lackierungen antreten. Offen ist, wie die Maschine von Moto2-Weltmeister Enea Bastianini lackiert sein wird.

Luca Marini, Sky Racing Team VR46 1 / 5 Foto: SKY Racing Team VR46 VR46-Piloten 2021: Luca Marini, MotoGP, mit Celestino Vietti, Moto2, und Marco Bezzecchi, Moto2 2 / 5 Foto: SKY Racing Team VR46 Luca Marini, Sky Racing Team VR46 3 / 5 Foto: SKY Racing Team VR46 VR46-Piloten 2021: Luca Marini, MotoGP, mit Celestino Vietti, Moto2, und Marco Bezzecchi, Moto2 4 / 5 Foto: SKY Racing Team VR46 VR46-Piloten 2021: Luca Marini, MotoGP, mit Celestino Vietti, Moto2, und Marco Bezzecchi, Moto2 5 / 5 Foto: SKY Racing Team VR46

Die VR46-Lackierung von Luca Marinis Ducati ist nicht das einzige Vorzeichen für ein zukünftiges Rossi-Team in der MotoGP. Pablo Nieto, der bisher als Teammanager für die VR46-Truppe agierte, übernimmt bei Avintia eine Rolle im Management. Somit werden Rossis Strukturen bereits verankert. Es gibt Gerüchte, die besagen, dass Rossi ab 2022 die Nachfolge von Avintia antritt und ein eigenes MotoGP-Team an den Start schickt.

Luca Marini ist der dritte Schützling aus Valentino Rossis Akademie, der den Sprung in die MotoGP schafft. Franco Morbidelli war in der Saison 2018 der erste VR46-Fahrer in der Königsklasse. Francesco Bagnaia folgte in der MotoGP-Saison 2019. Ab 2021 startet Rossi-Halbbruder Marini in der MotoGP.

Und auch in der Moto2 hat Valentino Rossi zwei heiße Eisen im Feuer. Marco Bezzecchi deutete bereits in der abgelaufenen Saison an, dass er zu den absoluten Spitzenfahrern gehört. Der Italiener zählt 2021 zum Kreis der großen Favoriten. An seiner Seite fährt Moto2-Rookie Celestino Vietti, der aus dem VR46-Moto3-Team kommt, das für 2021 zugesperrt wurde.

Mit Bildmaterial von Sky VR46.