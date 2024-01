Erstes Feedback von Marc Marquez zur Ducati: "Es liegt in meiner Hand"

Das Warten hat ein Ende: Marc Marquez steht seit dem Jahreswechsel nicht mehr bei Honda unter Vertrag und kann sich somit frei zu seinem Arbeitsgerät für die MotoGP-Saison 2024 äußern. Beim Nachsaison-Test in Valencia konnte Marquez die Ducati Desmosedici GP23 bereits testen.

Mit Ausnahme seines durchaus aussagekräftigen Grinsens gegenüber Crewchief Frankie Charchedi nach dem ersten Stint und dem Leak einer internen Kommunikation (zur Story) gab es noch keine Reaktion von Marquez zur MotoGP-Ducati.

Bereits in Valencia sprach Marquez mit den Kollegen von DAZN, die diese Aufnahme bis zum Jahreswechsel unter Verschluss hielten. Marquez bestätigt im Interview, was bereits einige vermuteten: Beim ersten Test mit der Ducati verzichtete er auf übermäßiges Risiko.

Marc Marquez freut sich über "wirklich sehr gutes Gefühl" für die Ducati

Die Anpassung an die Ducati fiel Marquez leicht. Am Ende des Testtages lag er als Viertplatzierter nur 0,171 Sekunden zurück. "Ich konnte mich viel schneller daran gewöhnen als erwartet. Ich fühlte mich sehr schnell sehr gut, und hatte ein wirklich sehr gutes Gefühl. Die Rundenzeit erreichte ich ohne viel Risiko", berichtet die Startnummer 93.

Nach elf Jahren bei Honda beginnt für Marquez ein neues Kapitel in der MotoGP. "Die Ducati ist ein anderes Motorrad (als die Honda). Sie verlangt einen anderen Fahrstil. Ich springe auf das Motorrad des Champions. Es liegt also in meiner Hand. Es gibt eine Menge Fahrer, die auf dieser Maschine schnell sind", ist sich der Ex-Champion bewusst.

Marc Marquez war mit der 2023er-Ducati sofort schnell Foto: Motorsport Images

Das Fazit seines Debüts mit Ducati hätte nicht besser ausfallen können, auch wenn es, wie üblich, an nur einem Tag noch viele Dinge zu testen gab. "Der Speed ist da, aber ich muss noch viele Dinge verstehen. Nicht so sehr, um schneller zu fahren, sondern um konstanter zu sein. Und vor allem, was die Kommunikation mit dem Team angeht", bemerkt Marquez.

Große Umstellung: Marc Marquez arbeitet bei Gresini mit einer neuen Crew Foto: Motorsport Images

"Ich habe 11 Jahre lang mit meiner Crew gearbeitet. Jetzt habe ich eine neue Crew. Aber ich wurde sehr gut in dieser Familie aufgenommen", erklärt Marquez, der am 20. Mai mit seinem Bruder Alex an der offiziellen Präsentation des Gresini-Teams in Riccione (Italien) teilnehmen wird (zur Übersicht der MotoGP-Präsentationen).

Das nächste Mal wird er mit der Ducati beim offiziellen Test in Malaysia vom 6. bis 8. Februar auf die Strecke gehen.

