KTM erwartet den nächsten Schritt: Augusto Fernandez "will etwas zeigen"

Augusto Fernandez hat seine erste MotoGP-Saison als WM-17. abgeschlossen. Bemerkenswert war seine lange anhaltende Konstanz. Die ersten elf Grands Prix hat der Spanier alle beendet und immer WM-Punkte gesammelt. Erst im Herbst kamen einige Ausfälle hinzu, als Fernandez mehr riskiert hatte.

"Als Rookie hat er es sehr gut gemacht. Jeder kann sich an sein Saison-Highlight in Le Mans erinnern", denkt KTM-Motorsportchef Pit Beirer an den vierten Platz in Frankreich. Aufgrund seiner Lernkurve erhielt Fernandez eine Vertragsverlängerung für 2024.

"Aber es war das ganze Szenario. Wie er sich verhalten hat, wie positiv er war. Er hat angefangen, den Ingenieuren die richtigen Fragen zu stellen. Am Anfang ist es mit einem MotoGP-Bike immer schwierig. Man weiß nicht, was man fragen soll, weil man von allem überwältigt ist."

"Man hat so viele Möglichkeiten, das Motorrad zu beeinflussen. Er hat das alles sehr professionell gemacht und jeden Tag gelernt", lobt Beirer. 2024 bekommt Fernandez bei Tech3-GasGas mit Pedro Acosta seinen alten Moto2-Teamkollegen an die Seite gestellt.

Für Fernandez geht es um die Zukunft, denn er ist nur für die kommende Saison gesetzt. "Natürlich möchte ich noch viele Jahre in der MotoGP fahren und muss dafür etwas zeigen", ist sich der Spanier bewusst. "Nicht nur im Bereich der Entwicklung, sondern auch als Fahrer."

Im Tech3-Team war man mit seiner ruhigen und methodischen Art sehr zufrieden. Fernandez hatte früh verstanden, dass er mit dem Team zusammenarbeiten muss, wenn er sich in der MotoGP etablieren will.

Für die zweite Saison wird der nächste Schritt erwartet. "In der MotoGP gibt es keine Abkürzungen", weiß Beirer. "Aber er arbeitet so hart und wird den nächsten logischen Schritt machen. Ich denke, er wird stark aussehen."

Ein Aspekt sind die Sprints. Nur zweimal konnte Fernandez am Samstag WM-Punkte sammeln. "Ziel wird es sein, von Beginn an um den Q2-Einzug und im Rennen um die Top 10 zu kämpfen", nimmt er sich selbst konkret vor.

"Ich denke, das ist, woran wir uns für den Anfang orientieren sollten. Und dann werden wir sehen. Ich denke, ich verstehe jetzt immer besser, wie die MotoGP funktioniert und kann helfen, das Motorrad zu verbessern. Aber natürlich muss ich das neue Motorrad erst einmal testen."

Einen deutlichen Schritt nach vorne erwartet auch Tech3-Teammanager Nicolas Goyon. "Er hat 71 Punkte gesammelt. Wenn er sich so wie ein Fahrer im Durchschnitt vom ersten auf das zweite Jahr steigert, müsste er im Bereich von 200 Punkten liegen", rechnet der Franzose vor.

Mit 200 Zählern hätte man es in der vergangenen Saison in die Top 10 der Fahrerwertung geschafft. "Das wird natürlich nicht einfach", weiß Goyon. "Wenn wir gut mit ihm arbeiten und er glücklich ist, dann sehe ich keinen Grund, warum wir diesen Schritt nicht schaffen sollten."

Mit Bildmaterial von GasGas Factory Racing.