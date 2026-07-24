Europa-Bilanz der MotoGP: Ogura schlägt Marquez nach Punkten

Seit dem Europa-Auftakt der MotoGP-Saison hat sich das Kräfteverhältnis deutlich verschoben. Während Aprilia zu Saisonbeginn den Ton angab, kämpfte sich Ducati im Laufe der vergangenen Monate zurück.

Gleichzeitig sorgte vor allem ein Fahrer für Aufsehen: Trackhouse-Pilot Ai Ogura sammelte auf den europäischen Strecken mehr Punkte als jeder andere Pilot im selben Zeitraum.

Ai Ogura mit beeindruckender Konstanz

Der Japaner entwickelte sich seit dem Grand Prix von Spanien in Jerez Ende April zum erfolgreichsten Punktesammler im gesamten Feld. In den acht Europa-Rennen von Jerez bis zum Sachsenring holte er insgesamt 157 WM-Punkte, durchschnittlich 19,6 Zähler pro Rennwochenende. Damit verbesserte sich Ogura auf Rang zwei der Gesamtwertung und liegt lediglich hinter Aprilia-Markenkollege Jorge Martin.

Bereits bei den ersten Überseerennen hatte der Rookie des vergangenen Jahres eine starke Form gezeigt und profitierte von den Fortschritten der Aprilia RS-GP. Während andere Aprilia-Fahrer im weiteren Saisonverlauf immer wieder Rückschläge hinnehmen mussten, überzeugte Ogura vor allem durch seine Konstanz.

Ein entscheidender Schritt gelang ihm zuletzt im Qualifying. Lange Zeit kostete ihn die fehlende Ein-Runden-Pace regelmäßig bessere Startplätze. Erst beim Grand Prix von Tschechien gelang ihm der Durchbruch, wodurch nun vieles darauf hindeutet, dass er künftig regelmäßig um Plätze in der ersten Startreihe kämpfen kann.

Zusammen mit seiner bekannten Performancestärke in der zweiten Rennhälfte hat sich Ogura inzwischen als ernsthafter Kandidat im Titelkampf etabliert. Ob er diesem Druck bereits in seiner zweiten MotoGP-Saison dauerhaft standhalten kann, wird sich allerdings erst in den kommenden Monaten zeigen.

Marc Marquez meldet sich eindrucksvoll zurück

Mit 145 Punkten seit dem Europa-Auftakt folgt Marc Marquez auf Rang zwei dieser Sonderwertung. Dabei fällt seine Bilanz umso bemerkenswerter aus, weil der Ducati-Werksfahrer sowohl das Sonntagsrennen in Le Mans als auch das komplette Barcelona-Wochenende nach einer Operation verpasste.

Erst nach seiner Rückkehr in Mugello fand Marquez wieder zu jener Form zurück, die ihm seit seinem Sturz in Indonesien im vergangenen Oktober gefehlt hatte. Seitdem präsentierte sich der Weltmeister wieder als Maßstab im Feld und gewann drei der letzten vier Grands Prix. Nachdem er an den ersten drei Rennwochenenden lediglich 45 Punkte gesammelt hatte, kamen seit dem Europa-Start weitere 145 hinzu.

Noch deutlicher wird seine Leistungssteigerung beim Blick auf die jüngsten Rennen: Seit dem Grand Prix von Italien erzielte Marquez allein 119 Punkte und ließ damit selbst Ogura, der im gleichen Zeitraum auf 102 Punkte kam, klar hinter sich.

Di Giannantonio etabliert sich in der Spitzengruppe

Fabio Di Giannantonio bestätigte ebenfalls seine starke Form. Der VR46-Pilot sammelte seit Jerez 134 Punkte und liegt damit auf Rang drei der Europa-Wertung. Besonders sein Sieg in Katalonien verschaffte ihm wichtige Zähler im Titelkampf. Lediglich am Sachsenring musste der Italiener einen Rückschlag hinnehmen.

Jorge Martin übernahm im Sommer zwar die Führung der Weltmeisterschaft, dennoch verlief seine Saison bislang äußerst wechselhaft. Herausragenden Ergebnissen standen immer wieder schwierige Wochenenden gegenüber. Zudem warfen ihn teils heftige Stürze auch in seiner körperlichen Verfassung wieder zurück.

Fernandez und Bagnaia unter Wert geschlagen

Raul Fernandez und Francesco Bagnaia trennen im bisherigen europäischen Saisonabschnitt lediglich ein Punkt. Fernandez kommt auf 119 Zähler, Bagnaia auf 118.

Beide konnten jedoch nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen. Fernandez wurde zwischenzeitlich von gesundheitlichen Problemen ausgebremst, während Bagnaia mehrfach mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und dadurch Punkte verlor.

Form von Marco Bezzecchi bricht ein

Zu den größten Verlierern der vergangenen Wochen zählt dagegen Marco Bezzecchi. Zwar sammelte der Italiener seit Jerez insgesamt 105 Punkte und feierte in Mugello einen souveränen Grand-Prix-Sieg. Nach seinem Heimrennen folgte jedoch ein deutlicher Leistungseinbruch, der bis zuletzt anhielt.

So ging Bezzecchi an den vergangenen vier Rennsonntagen komplett leer aus. Lediglich einige ordentliche Sprint-Ergebnisse verhinderten, dass er Juni und Juli völlig ohne Ausbeute beendete. Insgesamt kamen in diesem Zeitraum lediglich 13 Punkte hinzu.

Ducati vs. Aprilia: Das Pendel schwingt weiter

Der Beginn der Europa-Saison markierte gleichzeitig eine Wende im Kräfteverhältnis zwischen Aprilia und Ducati. Nachdem Aprilia den Saisonauftakt dominiert hatte, kämpfte sich Ducati im Verlauf der Europa-Rennen zurück. Seitdem wechselte die Rollenverteilung mehrfach. Je nach Streckencharakteristik hatte mal der eine, mal der andere italienische Hersteller Vorteile gegenüber der Konkurrenz.

Nach der Sommerpause stehen zunächst noch vier weitere Europa-Rennen im August und September auf dem Programm. Anschließend reist die MotoGP zu einer Serie von fünf Überseeveranstaltungen in den Asien-Pazifik-Raum, ehe die Saison Ende November in Portugal und Valencia abgeschlossen wird.