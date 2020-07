Ex-Rossi-Coach: Maverick Vinales leidet bei Yamaha unter Fabio Quartararo

WM-Anwärter Maverick Vinales stand auch im zweiten Jerez-Rennen klar im Schatten von Yamaha-Markenkollege Fabio Quartararo. Während Quartararo einem souveränen Sieg entgegen fuhr, musste sich Vinales stark anstrengen, um an Teamkollege Valentino Rossi vorbeizukommen. Mit Platz zwei betrieb Vinales Schadenbegrenzung. Für Ex-Weltmeister Luca Cadalora war der Spanier aber die Enttäuschung des Rennens.

"Ich erwartete einen engeren Kampf zwischen Vinales und Quartararo", bemerkt Cadalora im Gespräch mit 'GPOne'. "Maverick machte einen Fehler in der ersten Runde, als er versuchte, Fabio zu attackieren. Dann war er nicht stark genug, um an Rossi vorbeizugehen, bis das Rennen beinahe vorbei war."

Cadalora, der einige Jahre lang in der Box von Valentino Rossi als Riding-Coach tätig war, erkennt, dass Vinales mit Quartararo ein ernstes Problem hat: "Vinales leidet unter Fabio, obwohl sie für unterschiedliche Teams fahren. Ich denke nicht, dass er im kommenden Jahr gut in Form sein wird."

Luca Cadalora traut Fabio Quartararo den WM-Ttiel zu Foto: LAT

"Wir sollten auch bedenken, dass wir etwas Außergewöhnliches beobachten könnten: Quartararo könnte den MotoGP-Titel mit einem Satelliten-Team gewinnen. Ich weiß nicht, wann das zum letzten Mal passiert ist", so Cadalora.

Valentino Rossis Wiederauferstehung im zweiten Rennen freut den ehemaligen Riding-Coach der Nummer 46. "Es war ein starkes Signal. Sie haben das Motorrad an Vales Charakteristik angepasst und er hat eine wichtige Antwort geliefert", spielt Cadalora die Kontroverse um die Abstimmung an (mehr Infos).

Valentino Rossis Wiederauferstehung freut Ex-Riding-Coach Luca Cadalora Foto: Motorsport Images

Cadalora ist nicht überrascht, dass Rossi bei der Abstimmung Grenzen gesetzt wurden. "So etwas passiert oft, wenn es Fahrer gibt, die schnell sind, wie es bei Vinales und Quartararo der Fall war. Deren Set-ups werden dann zum Maßstab. Doch sie könnten nicht zum Fahrstil eines anderen Fahrers passen, was bei Valentino der Fall war", kommentiert der Italiener.

Was kann man für den Rest der Saison von Rossi erwarten? "In Jerez war Quartararo unantastbar. Doch wenn Valentino und sein Team weiterhin gut arbeiten, dann können sie sich weiter verbessern. Ich beobachtete, wie er in den finalen vier Runden Schwierigkeiten hatte. Die Haftung ließ stark nach in maximaler Schräglage. Doch das ist etwas, das sie mit Feintuning in den Griff bekommen können", ist Cadalora überzeugt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.