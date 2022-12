Ezpeleta: MotoGP-Sprint nur bei ausgewählten Rennen "geht nicht"

Audio-Player laden

MotoGP als die Königsklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft steht bezogen auf das Wochenendformat vor einer Revolution. In der bevorstehenden Saison 2023, die am letzten März-Wochenende beginnt (MotoGP-Kalender 2023), gibt neben den 21 angesetzten Grands Prix noch 21 Sprintrennen.

Während die Grands Prix über die gewohnte Renndistanz von rund 45 Minuten wie gewohnt sonntags stattfinden, werden die neu in den Kalender aufgenommenen Sprintrennen über die halbe Grand-Prix-Distanz samstags ausgetragen - und zwar an jedem Rennwochenende.

Die Formel 1 geht bezogen auf die Sprintrennen einen anderen Weg. Im Grand-Prix-Sport auf vier Rädern finden die kurzen Zusatzrennen seit der Saison 2021 nur an wenigen ausgewählten Rennwochenenden statt. Waren es 2021 drei und 2022 ebenfalls drei gewesen, so gibt es in der Formel-1-Saison 2023 deren sechs Sprintrennen. Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta erklärt, warum ein solches Modell für MotoGP nicht funktioniert.

"Uns war von Anfang an klar, dass sie bei allen Rennen integriert werden sollten", sagt Ezpeleta im Interview für die spanischsprachige Ausgabe von 'Motorsport.com' über die Sprintrennen und führt an: "Wenn man den Samstag attraktiver machen will, muss man ihn vereinheitlichen. Dieses neue Format hat aber nicht nur Auswirkungen auf den Samstag, sondern auch auf den Sonntag."

"Mit dem Wegfall der Warm-Ups für Moto2 und Moto3 und der Verkürzung des Warm-Ups für MotoGP", so Ezpeleta, "öffnet sich ein Zeitfenster, in dem mehr Werbeaktivitäten mit den Fahrern durchgeführt werden können. Das gilt sowohl an den Rennstrecken als auch im Fernsehen".

"Diese Initiative wurde von den Rennveranstaltern und den Streckenbetreibern mit großer Begeisterung aufgenommen. Es geht nicht, dass man diese Initiative für einige Grands Prix anbietet und für andere nicht", erklärt der Dorna-Chef.

Auf Nachfrage, ob abgesehen von der Einführung der Sprintrennen künftig weitere Änderungen am Ablauf der MotoGP-Wochenenden bevorstehen könnten, antwortet Ezpeleta: "Momentan ist nichts geplant, aber wir denken immer darüber nach."

Einen Sprint gibt es 2023 an allen MotoGP-Wochenenden am Tag vor dem Grand Prix Foto: Dorna Sports

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.