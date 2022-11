Fabio di Giannantonio: "Ich habe immer weniger Spaß auf dem Motorrad"

Audio-Player laden

MotoGP-Rookie Fabio di Giannantonio reist am Wochenende als WM-20. zum Saisonfinale nach Valencia. Bei den zurückliegenden 19 Rennen sammelte "Diggia" nur magere 23 Zähler. Zum Vergleich Ducati-Markenkollege Marco Bezzecchi hat als bester Rookie bereits 106 Zähler auf seinem Konto. Nach den Überseerennen wirkte di Giannantonio enttäuscht.

Via Instagram schrieb der Italiener: "Neunzehn Rennen in dieser Saison und der Trend ist wie immer gleich. Leider können wir uns nicht verbessern und lösen unsere Probleme nicht. Deshalb werden wir nicht schneller."

"Ich habe immer weniger Spaß auf dem Motorrad", gesteht der MotoGP-Rookie. "Ich kritisiere aber nicht das Motorrad. Überhaupt nicht! Die Ducati-MotoGP-Maschine ist das außergewöhnlichste und unglaublichste Motorrad, das ich jemals gefahren bin. Ich bin dankbar über diese Chance."

Fabio Di Giannantonio schwärmt von der Ducati Desmosedici Foto: Motorsport Images

"Ich hatte immer weniger Spaß und die Ergebnisse kamen nicht zustande. Was habe ich unterm Strich gelernt? Ich habe gelernt, dass das Niveau in der MotoGP sehr hoch ist und dass man nichts dem Zufall überlassen kann", teilt der Gresini-Ducati-Pilot mit.

Warum Fabio Di Giannantonio für 2023 deutlich optimistischer ist

Dass er das Potenzial hat, auch in der MotoGP erfolgreich zu sein, bewies Fabio di Giannantonio beim Heim-Grand-Prix in Mugello. "Wir erlebten auch einige schöne Momente. Die Pole in Mugello war der schönste Moment", berichtet er bei 'MotoGP.com'.

Crewchief Frankie Carchedi wechselt von Suzuki zu Gresini Foto: Motorsport Images

"Wir haben aber nicht das erreicht, was wir erreichen wollten. Es gibt aber einige Änderungen für nächstes Jahr. Diese Änderungen sollten uns dabei helfen, einen großen Schritt zu machen", schaut di Giannantonio auf die Saison 2023.

"Uns fehlte die Erfahrung in der Box", nennt er die seiner Meinung nach größte Schwäche. Die Crew der Startnummer 49 wird 2023 durch Frankie Carchedi verstärkt, der 2020 mit Suzuki und Joan Mir die Meisterschaft gewann.

"Wir haben uns bereits unterhalten. Ich mag ihn, er ist sehr präzise und weiß, was zu tun ist", erklärt di Giannantonio. "Man benötigt jemanden, der sehr genau weiß, was zu tun ist. Er muss Erfahrung haben und alles unter Kontrolle haben. Das ist wichtig für das Selbstvertrauen."

