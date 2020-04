Fabio Quartararo auch 2021 im Petronas-Team? Klare Absage von Yamaha

Razlan Razali, der Chef des Petronas-Yamaha-Teams, hat jüngst mit einer interessanten Aussage für Aufsehen gesorgt. Sollte die MotoGP-Saison 2020 komplett abgesagt werden müssen, dann sollten seiner Meinung nach die aktuellen Verträge auch 2021 gelten. Im Fall von Petronas würde das bedeuten, dass Fabio Quartararo noch eine Saison im Satellitenteam fahren würde und noch nicht im nächsten Jahr ins Werksteam wechselt.

Denn Razali glaubt, dass der Franzose Rennen gewinnen und um den WM-Titel kämpfen kann. Diese Chance will er sich deshalb nicht entgehen lassen. Vom Yamaha-Werksteam kommt aber eine klare Absage dieses Vorschlags.

"Ich möchte nicht sagen, dass das eine unsinnige Idee ist, aber wenn die Saison 2020 endet, dann wird 2021 so beginnen, wie es vertraglich festgeschrieben ist", wird Yamaha-Teamdirektor Massimo Meregalli von 'Sky Sport Italia' zitiert. Der Werksvertrag von Quartararo gilt ab 2021, so wie er unterschrieben ist. "Genau."

So oder so wird Quartararo unter Druck stehen, denn die Erwartungen an den 20-Jährigen sind groß. Siege werden von ihm erwartet. "Er wird sicher größeren Druck haben, aber er ist jung. Wie er die vergangene Saison angegangen ist und wie er bei den Wintertests war, dann ist er sehr gut damit umgegangen", findet Meregalli.

In den Jahren 2021/22 werden Quartararo und Maverick Vinales im Yamaha-Werksteam fahren. Die Verträge wurden bereits Ende Januar unterzeichnet. Ob Valentino Rossi ins Petronas-Team wechseln wird, ist offen. Razali und Wilco Zeelenberg haben sich jüngst dafür ausgesprochen, dass sie ein junges Talent bevorzugen würden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.