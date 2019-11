Fabio Quartararo bester Yamaha-Pilot: Große Genugtuung beim Saisonfinale

Eine Sekunde trennte Fabio Quartararo beim MotoGP-Saisonfinale in Valencia vom Sieg. Erneut musste sich der Franzose lediglich Weltmeister Marc Marquez geschlagen geben (zum Rennbericht). In Valencia war Quartararo bester Yamaha-Pilot. Maverick Vinales kam nur auf Position sechs ins Ziel, Valentino Rossi wurde Achter.

Quartararos Debütsaison zählte rückblickend zu den großen Überraschungen in der abgelaufenen Saison. "Natürlich wäre es noch schöner gewesen, wenn ich in diesem Jahr gewonnen hätte", bemerkt der 20-Jährige aus Nizza.

Fotostrecke Liste Renn-Action beim GP Valencia 2019: Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, führt 1 / 7 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, Marc Marquez, Repsol Honda Team 2 / 7 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Polesitter Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, 3. Jack Miller, Pramac Racing 3 / 7 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Polesitter Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, 3. Jack Miller, Pramac Racing 4 / 7 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 5 / 7 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 6 / 7 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Polesitter Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 7 / 7 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Im vergangenen Jahr bekam ich viele negative Kommentare mit, in denen behauptet wurde, dass ich nicht bereit bin und mir die Erfahrung für die MotoGP fehlt. Ich arbeitete im Winter bei den Tests sehr hart. Wir fuhren sieben Mal aufs Podium und holten viele Pole-Positions. Wir verdienen unseren Platz", kommentiert Quartararo.

Mit Platz zwei in Valencia war der Petronas-Pilot nicht unzufrieden. "Wir sind im Qualifying sehr schnell, aber Marcs Renntempo war deutlich besser als unseres. Ich dachte hier ans Podium und nicht an den Sieg", erklärt der Rookie of the Year.

"Uns gelang ein perfekter Start. Es gab eine kleine Berührung mit Jack (Miller) in Kurve 2. Ich genoss es sehr. In den finalen zehn Runden pushte ich sehr stark, denn er kam näher. Es war nicht einfach, konzentriert zu bleiben", gesteht Quartararo und schaut bereits auf 2020: "Ich kann nächstes Jahr kaum erwarten."

