Fabio Quartararo: "Können volle Motorleistung nicht nutzen"

Ex-Weltmeister Fabio Quartararo zeigte sich nach dem Auftaktwochenende in Portugal ratlos. "Wir haben großes Potenzial. Wir können schnell sein, aber wir können nicht kämpfen. Wir können nicht mithalten", lautete sein schonungsloses Fazit.

Yamaha hat über den Winter viel gearbeitet. Beim Reihenvierzylinder hat man etwas mehr Leistung gefunden, aber diese muss auch auf den Boden gebracht werden. Bei der Verkleidung wechselte Yamaha wieder auf die Vorjahresversion.

"Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, weil wir es auch nicht wissen", beschreibt Quartararo die Gesamtsituation. "Aber sicher ist, dass wir trotz der wenigen Änderungen beim Motorrad ziemlich große Fortschritte gemacht haben. Das betrifft vor allem die Rundenzeit."

"Aber wir müssen mehr Leistung in der Beschleunigungsphase nutzen. Wir könnten mehr Leistung nutzen, aber wir können das aufgrund der Wheelies nicht. Daran müssen wir arbeiten." Ducati, Aprilia und KTM schaffen es auch über die Aerodynamik, mehr Grip zu erzeugen.

Also kann Yamaha die verbesserte Motorleistung gar nicht in der Praxis nutzen? "Nein. Ich kann nicht alles erklären, weil es vertraulich ist", sagt Quartararo. "Das Problem liegt hauptsächlich an der vorhandenen Leistung und dass wir sie nicht so nutzen können, wie wir wollen."

"Das trifft auf Phasen zu, in denen der Motor nicht am Limit ist. Wir brauchen eine bessere Beschleunigung, aber wir haben Wheelies. Dieses Problem führt dazu, dass wir im Qualifying keine guten Rundenzeiten fahren können und im Rennen nicht überholen können."

Trotzdem betont der Franzose, dass der weiterentwickelte Reihenvierzylinder besser ist als im Vorjahr. "Aber wenn ich hinter Aprilia und Ducati bin, kann ich nicht nahe genug kommen. Wir können uns nicht einmal im Windschatten halten. Sie haben sich auch verbessert."

"Bei uns fehlt etwas. Es ist sicher, dass wir immer noch Schritte machen müssen. Wir wissen, dass wir nichts mit dem Motor machen können, also müssen wir eine andere Lösung finden. Es bleiben noch 40 Rennen. Wir müssen Ruhe bewahren."

"Momentan sind wir Aprilia und ganz klar Ducati unterlegen. Wir müssen aber ruhig bleiben und dürfen nicht zu viel daran denken, denn es wäre zu einfach, auf diese beiden Marken zu blicken. Ich bleibe fokussiert und versuche, unser größtes Potenzial herauszuholen."

"Ich kann es auch immer besser machen. Deshalb versuche ich es immer positiv zu sehen. Ich weiß genau, dass wir nicht perfekt sind. Niemand kann alles. Mit unserem Personal glaube ich, dass es jeder ein wenig besser machen kann."

An diesem Wochenende steht der zweite Grand Prix in Termas de Rio Hondo in Argentinien auf dem Programm. Im Vorjahr wurde Quartararo dort Achter. Welche Chancen rechnet er sich auf Strecken aus, die traditionell zur Yamaha gepasst haben?

Also beispielsweise Jerez, der Sachsenring und Assen? "Ja, dort könnte es besser sein. Diese Strecken sind nicht so schnell. Mir gefallen sie und das Potenzial des Motorrads ist dort nicht so wichtig. Aber im Vorjahr hat uns 'Pecco' [in Jerez] eine halbe Sekunde abgenommen. Das ist also auch nicht die beste Strecke für uns."

