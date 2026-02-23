Fabio Quartararo über Yamaha-V4-Frust: "Ich will mich mental nicht verbrennen"

Die Stimmungslage von Fabio Quartararo zum Entwicklungsstand der neuen Yamaha mit V4-Motor wurde bei den zweitägigen Testfahrten in Buriram (Thailand) ersichtlich. Am ersten Tag zeigte er seinem Motorrad den Mittelfinger. Eine unmissverständliche Geste.

Nach dem Test bemüht sich der Ex-Weltmeister um einen gefassteren Ton: "Ich war schon viel zu nah an diesem Frustlevel. Weil ich schnell sein will. Ich will mich konkurrenzfähig sehen. Aber ich sehe, dass wir davon wirklich weit weg sind."

"Also will ich mich mental nicht verbrennen. Ich will einfach meinen Job machen, ruhiger bleiben und versuchen zu managen, was wir machen können. Weil man weiß: Mental die ganze Zeit 100 Prozent zu pushen, ist schwierig."

Quartararo beendete den Test mit einer persönlich besten Runde in 1:29.701 Minuten. Das bedeutete im Ergebnis 1,033 Sekunden Rückstand und Platz 17. Zum Vergleich fuhr er vor einem Jahr im Buriram-Qualifying mit dem Reihenvierzylinder 1:29.389 Minuten.

Das neue V4-Projekt von Yamaha steckt noch in den Kinderschuhen. "Wir sehen, dass wir immer noch 0,7 bis 0,8 Sekunden langsamer sind als im Vorjahr in der Rennsimulation", beziffert Quartararo die harte Realität.

"Das ist ein langer Prozess, und wir brauchen noch ein paar Monate, um bereit zu sein. Ich glaube, ehrlich gesagt wird es das ganze Jahr so sein. Weil ich denke, wir werden nicht super schnell alles finden, was wir brauchen."

Quartararo hält Highlights wie Poles für unmöglich

"Aber es wird schwierig, weil du als Fahrer um den Sieg kämpfen willst oder zumindest so wie letztes Jahr mal Polepositions oder erste Startreihen anpeilen willst. Aber wir sehen, dass wir davon noch sehr weit weg sind. Wir werden so viel arbeiten, wie wir können."

Im Vorjahr gelangen Quartararo fünf Polepositions. In Jerez konnte er diese Ausgangsposition in einen zweiten Platz ummünzen. Einmal hatte er sogar einen Sieg in Reichweite. In Silverstone führte er überlegen, bis ein defektes Ride-Height-System zum Ausfall führte.

Fabio Quartararo sieht für das restliche Jahr schwarz Foto: Getty Images AsiaPac

Dass er solche Highlights im ersten Jahr mit dem neuen V4-Motorrad zeigen kann, hält er für ausgeschlossen: "Nein. Dieses Jahr wird es keine Möglichkeit geben, solche Runden zu fahren. Weil das ganz klar die Punkte sind, die im Vergleich zum Vorjahr fehlen."

"Ich glaube nicht, dass wir das in einem halben Jahr finden." Anhand der Testergebnisse ist Yamaha das Schlusslicht der fünf MotoGP-Marken. Aus eigener Kraft könnte es schwierig werden, ins Q2 einzuziehen und in den Rennen Top-10-Ergebnisse zu holen.

Am letzten Testtag in Buriram hatten Quartararo und Alex Rins außerdem nur jeweils ein Motorrad in ihrer Box stehen. Warum? "Die Motoren waren schon über ihrer Laufleistung, deshalb hatten wir nur ein Motorrad", erklärt Quartararo.

"Für das, was wir machen mussten, war das nicht gut, weil es um das Set-up und das ganze Drumherum ging, worauf ich mich ein bisschen mehr konzentrieren wollte. Ich finde immer noch nicht wirklich eine Richtung. Zumindest müssen wir erst mal herausfinden, wie es läuft."

Yamaha muss nicht nur am Motor arbeiten

Als Hersteller der Concession-Gruppe D darf Yamaha im Laufe des Jahres neue Motorspezifikationen einführen. Wann eine Weiterentwicklung des neuen Triebwerks geplant ist, ist nicht öffentlich bekannt. Es soll im Laufe der Saison jedoch Updates geben.

Den Motor allein sieht Quartararo aber nicht als den einzigen Bereich, an dem die Yamaha-Ingenieure arbeiten müssen: "Dinge wie das Einlenken vom Motorrad und der Grip sind die schwächsten Punkte."

Mit dem neuen Motorkonzept muss Yamaha das komplette Motorrad ändern Foto: Getty Images AsiaPac

"Klar, die Leistung ist nicht da, aber für mich ist der schwächste Punkt, dass ich nicht einlenken kann. Ich kann die Rundenzeiten nicht wirklich sauber und flüssig fahren. Das Motorrad dreht auf der Geraden durch, also gibt es viele Dinge, die wir verbessern müssen."

"Wenn wir uns unsere Renn- und Sprint-Simulation ansehen: Ich bin bei niedrigen 1:30ern, hohen 1:30ern, niedrigen 1:31ern. Aber ich kämpfe, weil der Reifen schon so stark abbaut. Wir haben gesehen, wie Jack [Miller] seinen Longrun im hohen 1:32er-Bereich gefahren ist."

Auf die Frage, welche Erwartungen Quartararo für den Saisonauftakt am kommenden Wochenende hat, antwortet er: "Keine".