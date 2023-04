Fabio Quartararo zurück auf dem Podium: "Motivationsschub für Yamaha"

Audio-Player laden

Beim Grand Prix von Amerika hat Yamaha den ersten Podestplatz in der MotoGP-Saison 2023 erobert. Erstmals seit Malaysia im vergangenen Herbst schaffte Fabio Quartararo als Dritter den Sprung auf das Podium. Grundstein dafür war ein guter Start auf dem Circuit of The Americas.

Von Startplatz sieben in der dritten Reihe beendete der Franzose die erste Runde als Vierter. "Ich habe auf der Außenseite super hart gebremst. Die erste Runde war sehr gut. Es war wichtig, dass ich keine Positionen verliere", sagt der Ex-Weltmeister.

"Dann habe ich meine Pace gemanagt, aber wir haben so wie im Sprint in bestimmten Bereichen verloren. Ich schaffte es, mich von der Gruppe zu lösen und den Job zu erledigen. Wir haben vor allem im Qualifying Schwierigkeiten."

"Wir wissen, dass wenn uns ein guter Start gelingt, ein gutes Ergebnis möglich ist. Wir kennen unser Problem. Es ist die Power, die Beschleunigung und Wheelies bei der Beschleunigung. Wir haben viele Probleme."

"Auf dieser Strecke betraf das die Kurven 1, 11 und 20. Diesen Bereich müssen wir verbessern." Nach dem Sprint am Samstag hatte Quartararo deutliche Worte gefunden, dass Yamaha die Aerodynamik-Entwicklung um Jahre verschlafen hat.

Nach dem guten Grand Prix klang der Franzose versöhnlicher. Aber gegen die Ducati-Power von Luca Marini hatte er keine Chance. Kurz nach Halbzeit fuhr der Italiener auf der 1,2 Kilometer langen Gegengeraden spielerisch an der Yamaha vorbei.

Die Ducati von Luca Marini war zu schnell für die Yamaha-Speerspitze Foto: Motorsport Images

"Wenn eine Rakete an einem vorbeizieht, ist das schwierig zu akzeptieren und schwierig, in diesem Moment ruhig zu bleiben", nennt Quartararo seine Gedanken. Er betont dennoch: "Aber ich blieb ruhig, was ein gutes Zeichen ist."

Als er hinter Marini war, ging es nur noch darum, das Rennen zu beenden und den dritten Platz in trockene Tücher zu bringen: "Ich war von Beginn an am Limit. Also habe ich mir gesagt, dass ich den Vorsprung auf Maverick [Vinales] halte und einen Podestplatz hole."

Und wie schätzt er das Yamaha-Potenzial nach drei Rennwochenenden insgesamt ein? "Es kann funktionieren, aber ich habe heute auch keine Fehler gemacht. Es ist ein dritter Platz, aber zwei Fahrer sind vor mir gestürzt", rechnet er bei 'Canal+' vor.

"Ich bin zufrieden, aber wir wissen sehr genau, dass wir etwas finden müssen, weil es unter diesen Umständen schwierig wird, regelmäßig um das Podium zu kämpfen. Ich denke momentan nicht viel an die Weltmeisterschaft."

"Wir haben in Portimao sehr schlecht angefangen und hatten dann ein sehr gutes Regenrennen in Argentinien. Jetzt stehen wir auf dem Podium. So möchte ich eine Saison nicht beginnen, aber wir fangen an, die Treppen nach oben zu steigen."

Nach den ersten drei Rennwochenenden hat Quartararo 37 Punkte auf dem Konto. Damit ist er WM-Siebter. Sein Rückstand auf die Spitze beträgt 30 Zähler. In der Herstellerwertung ist Yamaha auf dem fünften und letzten Platz.

Das Podium bezeichnet Quartararo als "großen Motivationsschub" für sein Team: "Ich freue mich vor allem für das Team. Das wird viel Motivation bringen. Hoffentlich können wir bald einen Schritt vorwärts machen." Das nächste Rennen findet in zwei Wochen in Jerez statt, wo er schon einige Erfolge gefeiert hat.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.