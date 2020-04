Brüder in der Motorrad-WM: Wen es vor Marquez, Espargaro und Co. gab

Marc und Alex Marquez ist ohne Frage die erfolgreichsten Brüder in der Geschichte der Motorrad-WM. Zusammen bringen es die beiden Spanier auf zehn WM-Titel, im vergangenen Jahr feierten sie gemeinsam: Alex den Gewinn der Moto2-WM und Marc seinen insgesamt sechsten Titeltriumph in der MotoGP.

In dieser Saison treten die Marquez-Brüder als Teamkollegen bei Repsol-Honda an - ein Novum. Denn noch nie absolvierten Geschwister eine Saison im selben Team. Brüder wiederum sind keine Seltenheit in der WM, aktuell gibt es mehrere Beispiele.

Da sind etwa Aleix und Pol Espargaro, die beide in der MotoGP starten. Valentino Rossis Halbbruder Luca Marini fährt in der Moto2, und der Bruder von MotoGP-Rookie Brad Binder tritt in der Moto3 an. Doch wie unsere Fotostrecke zeigt, gab es noch eine ganze Reihe weiterer Geschwister, die in der WM aktiv waren.

Familiensache: Brüder in der Motorrad-WM