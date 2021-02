Fausto Gresini: Beisetzung am Samstag mit Übertragung im Livestream

Am 23. Februar verlor Fausto Gresini den Kampf gegen die COVID-19-Infektion (zur Meldung). Beinahe zwei Monate lang wurde der MotoGP-Teamchef in der Maggiore-Klinik in Bologna auf der Intensivstation behandelt. Nach einer zwischenzeitlichen Verbesserung des Gesundheitszustands verstarb Gresini am Dienstag im Alter von 60 Jahren.

Der Rennstall des Verstorbenen hat mitgeteilt, dass Gresini am Samstag beigesetzt wird. Die Beerdigung findet in Imola statt. Auf Grund der aktuellen Situation können nicht alle Wegbegleiter vor Ort Abschied nehmen.

Nach Rücksprache mit der Familie des Verstorbenen hat sich das Team dazu entschieden, einen Livestream von der Beisetzung anzubieten. Somit können die Fans weltweit dabei sein, wenn Fausto Gresini seinen letzten Weg geht. Übertragen wird der Stream auf der Facebook-Seite des Gresini-Teams ab 10:00 Uhr (MEZ).

Mit Bildmaterial von MotoGP.