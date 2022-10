Favoritencheck Phillip Island: Marquez und Mir analysieren die WM-Kandidaten

Audio-Player laden

Mit dem Grand Prix von Australien beginnt die Schlussphase der MotoGP-Saison 2022. Das WM-Duell lautet Fabio Quartararo (Yamaha) gegen Francesco Bagnaia (Ducati). Sie sind nur noch durch zwei WM-Punkte voneinander getrennt.

Wer von den beiden ist in der besseren Situation? "Ich würde es immer bevorzugen, der Führende zu sein", sagt Ex-Weltmeister Marc Marquez, "weil man zwei Punkte mehr hat. Als Führender hat man immer mehr Chancen."

Der Honda-Fahrer räumt aber auch ein: "In der zweiten Saisonhälfte war 'Pecco' mit der Ducati das stärkste Paket." Diese Ansicht teilt auch Joan Mir, der in Phillip Island nach Verletzungspause (rechter Knöchel) zurückkehrt. Drei Rennen musste der Suzuki-Fahrer auslassen.

"Von außen war es interessant", sagt Mir. "'Pecco' ist jetzt der Schnellste und in einem sehr guten Moment. Er hat sehr viele Punkte aufgeholt. Wenn man so eine gute Phase hat, dann kann man sich nur selbst schlagen. So sehe ich das. Diese drei Rennen werden interessant werden."

Wer ist Mirs Favorit? "Niemand", lacht der Ex-Weltmeister. "Fabio hat im Vorjahr gewonnen. Beide würden sich diesen WM-Titel verdienen. Deshalb kann ich keinen nennen. Aber ich denke, dass 'Pecco' jetzt etwas stärker ist."

Da aufgrund der Coronavirus-Pandemie und den damit einhergegangenen strengen Einreiseregeln nach Australien der Grand Prix in den vergangenen beiden Jahren abgesagt werden musste, ergibt sich eine außergewöhnliche Voraussetzung.

Quartararo und Bagnaia: Erst ein MotoGP-Start auf Phillip Island

Sowohl Quartararo als auch Bagnaia sind erst einmal in der Königsklasse auf Phillip Island gefahren. Der vierte Platz bedeutete Bagnaias bestes Saisonergebnis 2019. Quartararo schied damals durch eine Kollision mit Danilo Petrucci in der Startphase aus.

2019 schied Fabio Quartararo schon in der zweiten Kurve aus Foto: LAT

"Es ist eine meiner Lieblingsstrecken", hält Quartararo fest. Aber: "2019 habe ich mir im Training den Knöchel verstaucht und konnte nicht viel fahren. Dann war ich in der zweiten Kurve im Gras. Ich habe hier nicht viel Erfahrung, aber ich freue mich, wieder hier zu sein."

WM-Verfolger Bagnaia ist überzeugt, dass er aktuell ein besserer Fahrer als in seiner Rookie-Saison ist. Wer von den beiden hat für Phillip Island die besseren Karten? "Aus meiner Sicht", sagt Marquez, "wird Phillip Island eine entscheidende Strecke für Quartararo werden."

Der amtierende Weltmeister hält den Ball aber flach: "Es ist lustig. Zu Saisonbeginn haben wir gesagt, dass Barcelona und Mugello schwierige Strecken sein werden. Aber dann habe ich 45 von 50 möglichen Punkten gesammelt."

2019 eroberte Francesco Bagnaia mit Rang vier sein bestes Saisonergebnis Foto: Motorsport Images

"Und wenn wir zu Strecken kommen, die uns liegen sollten, passiert immer etwas Seltsames. Ich sehe es nicht als eine gute oder schlechte Strecke. Es ist für alle gleich." Trotzdem glaubt Quartararo, dass Phillip Island für ihn ein "gutes" Rennen werden kann.

Aleix Espargaro will ab jetzt mehr riskieren

Mit 20 Punkten Rückstand lauert Aleix Espargaro auf seine Chance. Ist der Aprilia-Fahrer noch ein WM-Kandidat? "Aleix ist immer dabei und macht es sehr gut", lobt Mir. "Wenn er gewinnen würde, dann wegen seiner Konstanz. Ich denke aber, dass Fabio und 'Pecco' in besserer Form sind."

Espargaro hat sich vorgenommen, ab nun die Schlagzahl bis zum Finale in Valencia zu erhöhen: "Zu attackieren ist nicht einfach, aber auch keine Fehler zu machen. Aber jetzt ist der Moment für die Attacke. Wir müssen Punkte aufholen."

Aleix Espargaro will nun einen Gang nach oben schalten Foto: Motorsport Images

"20 Punkte sind nicht viel, aber in drei Rennen wird es nicht einfach. Ich werde mein Bestes geben. Jetzt geht es nicht mehr nur darum konstant zu sein, sondern ich muss mehr riskieren. Das werde ich ab diesem Wochenende probieren."

Die Außenseiter: Bastianini und Miller

Im WM-Rennen gibt es noch zwei Außenseiter. Enea Bastianini (Gresini-Ducati) liegt 39 Zähler zurück und Jack Miller (Ducati) 40. "Druck habe ich keinen", sagt Bastianini, der erstmals mit der MotoGP in Phillip Island ist. "Ich muss versuchen, in jeder Session vorne dabei zu sein, um immer noch Teil des WM-Kampfes zu bleiben."

"Ich brauche ein starkes Resultat, weil 39 Punkte Rückstand zu viel sind. Nach der Sommerpause habe ich im Training einen guten Schritt nach vorne gemacht. So möchte ich weitermachen. Wenn ich in Valencia noch ein Titelanwärter wäre, dann würde ich natürlich alles versuchen."

Vor wenigen Tagen hat Jack Miller Hochzeit gefeiert Foto: Motorsport Images

Auf einer Welle reitet derzeit Miller. Nach seinem Sieg in Japan wurde er in Thailand Zweiter. Vor seinem Heimrennen in Australien heiratete er seine Freundin Ruby. Und in Phillip Island weiß Miller die Fans in seinem Rücken.

"Wie Aleix gesagt hat, sind 20 Punkte Rückstand für drei Rennen nicht ideal. 40 Punkte sind noch weniger ideal", sagt Miller. "Momentan genieße ich es sehr, das Motorrad zu fahren. Wenn wir weiterhin Spaß haben und gute Ergebnisse sammeln, dann sehen wir, wo wir am Ende landen."

Könnten im Finale auch die Teamkollegen eine entscheidende Rolle spielen? Maverick Vinales sagt offen: "Schwierig, irgendetwas vorherzusagen. Ich kann Aprilia helfen, wenn ich vorne bin. Sollte ich Aleix helfen können, dann würde ich das natürlich tun, weil ich damit Aprilia helfe."

Und was sagt Miller? Würde er für Bagnaia beim ersten Heimrennen seit 2019 ein gutes Ergebnis opfern? "Ich werde natürlich versuchen, nichts Dummes anzustellen. Jeder Fahrer träumt davon, sein Heimrennen zu gewinnen. Wenn ich am Sonntag um den Sieg kämpfen kann, dann werde ich es zweifellos versuchen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.