Feedback nach MotoGP-Tests: Mandalika-Kurs bekommt zum Teil neuen Asphalt

Drei Tage lang haben die MotoGP-Teams auf dem neuen Mandalika-Kurs in Indonesien getestet. Der erste Grand Prix ist dort am 20. März geplant. Das Feedback der Fahrer bezüglich Layout und Sicherheit war positiv, aber es gab auch Probleme. Die Streckenbetreiber müssen nachbessern und einen Teil der Strecke neu asphaltieren.

Zunächst war am ersten Testtag der Asphalt extrem schmutzig gewesen. Seit die Superbike-WM im vergangenen November die Strecke offiziell eröffnet hat, gab es dort keine Rennen. Außerdem werden noch Tribünen und weitere Gebäude rund um den Kurs gebaut.

Nach dem ersten Testtag hatte sich zumindest eine saubere Ideallinie gebildet. Das wurde am zweiten und dritten Testtag zusehends besser. Abseits der Ideallinie blieb es aber schmutzig. Mit der Größe der Auslaufzonen zeigten sich die Fahrer und die FIM-Verantwortlichen zufrieden.

Allerdings meinten einige Fahrer nach Stürzen, dass das Kies ziemlich spitz sei. Klagen gab es aber vor allem bezüglich eines anderen Umstands. Es lagen viele Steine auf der Strecke. Wurden sie von den Reifen aufgewirbelt, waren das richtige Geschoße für den nachfolgenden Fahrer.

Francesco Bagnaia zeigt einen Treffer von einem aufgewirbelten Stein Foto: Oriol Puigdemont

Trotz Lederkombi hatten einige Fahrer auf der Haut deutliche Spuren von Treffern. Man war sich aber uneins, ob diese Steine von den Bauarbeiten rund um die Strecke stammen, oder ob sie sich aus dem Asphalt herauslösten.

Schließlich haben sich die Verantwortlichen von FIM und Dorna mit den Streckenbetreibern geeinigt. Von Kurve 17 bis nach Kurve 5 wird der Asphalt abgetragen und neu asphaltiert. Es sollen internationale Experten hinzugezogen werden, damit alles den höchsten Standards entspricht.

Viel Zeit bleibt nicht, da die MotoGP in einem knappen Monat wieder in Indonesien ist. Trotzdem geht man davon aus, dass das Rennwochenende wie geplant vom 18. bis 20. März stattfinden wird. Es wird das erste Rennen in Indonesien seit 1997.

Mit Bildmaterial von GP-Fever.de.