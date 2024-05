Fehler bei der MotoGP in Jerez: Dorna korrigiert Zuschauerzahl nach unten

Volle Zuschauerränge und spannende Duelle auf der Strecke: Das diesjährige MotoGP-Wochenende in Jerez war ein voller Erfolg. Von knapp 300.000 Fans war vor dem Rennstart der Königsklasse am Sonntagnachmittag die Rede. Doch diese Zahl entpuppte sich als Falschmeldung. Am Montagabend ruderten die Verantwortlichen zurück.

MotoGP-Rechteinhaber Dorna teilte mit, dass vom 26. bis 28. April lediglich 181.289 Fans in Jerez vor Ort waren. Warum vor dem MotoGP-Start die Zahl von 300.000 Zuschauern gemeldet wurde, erklärt die Dorna jedoch nicht im Detail. Der MotoGP-Rechteinhaber teilte lediglich eine Entschuldigung.

"Es gab eine Fehlkalkulation bei den Besucherzahlen", so MotoGP-Rechteinhaber Dorna. "In unserem Eifer, die Atmosphäre bei der Veranstaltung zu feiern, haben wir kurz vor dem MotoGP-Rennen falsche Zahlen veröffentlicht. Wir entschuldigen uns für unseren Fehler."

Traditionell werden die Zuschauerzahlen immer vor dem Rennstart der MotoGP verkündet. Wären tatsächlich 300.000 Fans vor Ort gewesen, dann hätte Jerez den Allzeit-Zuschauerrekord aus dem Vorjahr übertroffen. Beim Frankreich-Grand-Prix im Vorjahr kamen 278.805 Zuschauer nach Le Mans.

Doch die tatsächliche Zahl von 181.289 Fans entspricht noch nicht einmal einer neuen Bestmarke für den Grand Prix in Jerez. Immerhin war das zurückliegende Rennwochenende der meistbesuchte Spanien-Grand-Prix der zurückliegenden zehn Jahre. Im Vorjahr wurden in Jerez 163.479 Fans gezählt.

Bereits im Vorjahr gab es eine grundsätzlich positive Entwicklung hinsichtlich der MotoGP-Zuschauerzahlen (zur ausführlichen Analyse). Bei den 20 Grands Prix wurden 2.857.925 Zuschauer gezählt. In der Saison zuvor kamen 2.427.928 Fans zu den 20 Grands Prix.

Der bestbesuchte Sonntag war im Vorjahr der in Le Mans mit 116.692 Fans, gefolgt vom Sonntag auf dem Sachsenring, zu dem 86.518 Zuschauer kamen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.