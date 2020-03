FIM-Präsident Viegas: "Chancen auf MotoGP-Rennen in Austin sind gering"

Wann wird das erste MotoGP-Rennen in der Saison 2020 stattfinden? Nachdem das Rennen der Königsklasse in Katar abgesagt werden musste und der Grand Prix von Thailand in den Oktober verschoben wurde, soll Austin am 5. April der Saisonauftakt sein.

Allerdings gibt es auch hinter dem Rennen in den USA aufgrund der weltweiten Ausbreitung von CoViD-19 ein großes Fragezeichen. Jüngst musste ein Musikfestival in Austin, das vom 13. bis 22. März geplant war, abgesagt werden. Auch die Verantwortlichen der Motorrad-WM sind sich der Situation dort bewusst.

"Die Chance, dass wir am 5. April den Grand Prix der USA erleben, ist sehr gering", sagt FIM-Präsident Jorge Viegas gegenüber dem 'Catalunya Radio'. "Wir arbeiten daran, ein alternatives Datum für Austin zu finden. Momentan entwickeln sich die Dinge so schnell, dass wir nicht mehr sagen können."

Prinzipiell ist der MotoGP-Kalender gefüllt und es gäbe noch kaum freie Termine, wenn die weiteren Rennen plangemäß durchgeführt werden. Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta hat bereits eingeräumt, dass man sich "alle Möglichkeiten" offenhalten will und man notfalls auch "bis Weihnachten" Rennen fahren könnte.

FIM-Präsident Jorge Viegas will für die weitere Planung nichts ausschließen Foto: FIM

Bereits das Formel-1-Rennen in Bahrain wird am 22. März ohne Zuschauer über die Bühne gehen. "In der derzeitigen Situation gibt es keine Tabus", hält Viegas fest. "Man muss flexibel und kreativ sein." FIM und Dorna haben mit der Superbike-WM eine weitere weltweite Rennserie, deren Kalender ebenfalls ungewiss ist. Katar musste für die seriennahen Bikes bereits abgesagt werden.

Für die MotoGP schließt Viegas auch nicht aus, dass man nach Portugal ausweichen könnte, obwohl das Land derzeit nicht im Kalender vertreten ist. "Portimao ist eine Ersatzstrecke, genau wie Estoril. In Portugal gibt es derzeit keine Einschränkungen." Viegas stammt übrigens aus Portugal. Er ist in Faro geboren.

