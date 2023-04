Finale Untersuchung: Austin-Comeback von Enea Bastianini noch fraglich

Audio-Player laden

Es ist weiterhin offen, ob Enea Bastianini am kommenden Wochenende beim Grand Prix in den USA teilnehmen kann. Der neue Ducati-Werksfahrer war beim Saisonauftakt in Portimao (Portugal) im ersten Sprint in einen Unfall verwickelt gewesen. Als Luca Marini bei einem Überholversuch stürzte, wurde Bastianini von der rutschenden VR46-Ducati ebenfalls zu Fall gebracht.

Dabei hat sich "La Bestia" eine Fraktur im rechten Schulterblatt zugezogen. Eine Operation wurde nicht notwendig. Aber der rechte Arm musste mit einer Schlinge stabilisiert werden. Bastianini verpasste das zweite Saisonwochenende in Argentinien.

Nach ersten Untersuchungen lautete der Plan, dass der 25-Jährige ein Comeback in Austin ins Auge fassen kann. Ob Bastianini nun tatsächlich in den kommenden Tagen die USA reisen wird, ist am Ostermontag noch offen.

Am Dienstag wird es in Forli eine weitere Untersuchung seiner Ärzte geben. Dann wird eine Entscheidung fallen. Da Bastianini in Portimao für "nicht fit" erklärt worden ist, müsste er zusätzlich in Austin einen Check der MotoGP-Ärzte bestehen, um fahren zu dürfen.

Laut Reglement muss Ducati am Rennwochenende in den USA zwei Fahrer einsetzen. Sollte Bastianini nicht das grüne Licht der Ärzte erhalten, würde Test- und Ersatzfahrer Michele Pirro einspringen, der aktuell nicht in Jerez beim Privattest teilnimmt.

Da sich Bastianini im ersten Sprint des Jahres verletzt hat, hat er noch keine WM-Punkte auf dem Konto. Sein Teamkollege Francesco Bagnaia hält nach zwei Rennwochenenden bei 41 Zählern und ist damit WM-Zweiter hinter Marco Bezzecchi (VR46-Ducati/50 Punkte).

Im vergangenen Jahr gewann Bastianini mit dem Gresini-Ducati-Team auf dem Circuit of The Americas. Es war vor zwölf Monaten sein zweiter Sieg im vierten Rennen. Im weiteren Saisonverlauf folgten noch zwei weitere Triumphe.

Das RNF-Team hat am Ostermontag bestätigt, dass Miguel Oliveira nach Verletzungspause in die USA reisen wird. Noch keine Informationen bezüglich der Comeback-Pläne für Marc Marquez und Joan Mir gibt es bislang vom Honda-Werksteam.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.