Fit, fitter, Vinales: MotoGP-Pilot stellt sich einem Ironman

MotoGP-Fahrer zählen zu den fittesten Athleten überhaupt. Die Anforderungen an die körperliche Verfassung der Piloten sind so hoch wie nie. Das bestätigte zuletzt erst Aleix Espargaro. "Man muss physisch auf einem sehr hohen Level sein, auch weil alles so ausgeglichen ist", erklärte der aktuelle WM-Zweite.

Deshalb trainieren er und seine MotoGP-Kollegen auch abseits der Rennstrecke täglich. Manche nehmen, so es die Zeit zulässt, auch an anderen sportlichen Wettkämpfen teil. Espargaro bestritt beispielsweise schon Radrennen. Sein Aprilia-Teamkollege Maverick Vinales stellte sich jüngst sogar einem Ironman.

Beim "Ironman 70.3" im österreichischen Zell am See absolvierte der Spanier 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen. Zusammengerechnet ergibt das eine Distanz von 70,3 Meilen, daher der Name der Veranstaltung.

Statt das rennfreie Wochenende nach dem Grand Prix von Österreich in Spielberg auszuspannen, suchte sich Vinales also die nächste sportliche Herausforderung. Trotzdem sagt der 27-Jährige: "Es war nicht wirklich stressig. Es hat Spaß gemacht."

"Es stimmt natürlich, dass der Ironman ein anspruchsvolles Event ist. Aber ich kann sagen, dass ich zu Hause wirklich hart dafür trainiert habe. Insofern war es tatsächlich sehr gut und ich habe es sehr genossen. Ich hatte eine gute Zeit, auch mit meiner Familie. In Österreich gibt es dort tolle Ausblicke und wunderschöne Orte."

Und auch im Vorfeld des Grands Prix von San Marino an diesem Wochenende ging es bei Vinales und Co. sportlich zu. Denn am Mittwochabend fand ein Fußballspiel mit Fahrern aus der Motorrad-WM, der MotoE und der Superbike-WM statt, die - aufgeteilt in zwei verschiedene Teams - gegeneinander antraten.

Vinales fungierte als Kapitän des Teams Riviera di Rimini und machte seinen Job offenbar gut. Denn das Freundschaftsspiel endete mit einem klaren 6:2 für seine Mannschaft.

"Ich liebe es, Fußball zu spielen", sagt Vinales, der auch selbst ein Tor schoss. "Das letzte Mal war aber schon eine Weile her. Seit November vergangenen Jahres hatte ich nicht gespielt. Ich habe es sehr genossen, vor allem gegen meine Fahrerkollegen zu spielen."

