Fix: Alex Rins wechselt in der MotoGP 2024 von LCR-Honda zu Yamaha

Alex Rins wechselt nach der laufenden MotoGP-Saison von LCR-Honda zu Yamaha. Das bestätigte Yamaha am Mittwoch vor dem Grand Prix von Großbritannien in Silverstone. Kurz zuvor hatte Yamaha bereits verkündet, dass Franco Morbidelli seinen Platz im Team verlieren wird (zur Meldung).

Für Rins ist der Wechsel ins Yamaha-Werksteam eine neue Herausforderung. Nach sechs Jahren als Suzuki-Werkspilot musste sich Rins auf Grund des Rücktritts seines Arbeitgebers ein neues Team suchen und kam 2023 bei LCR-Honda unter.

Rins verlässt die Mannschaft von Lucio Cecchinello nach nur einer Saison und nutzt eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die eine Vertragsauflösung bei einem Wechsel in ein Werksteam ermöglicht. Bei Yamaha hat Rins aber lediglich für ein Jahr unterschrieben.

"Wir sind sehr erfreut, dass Alex zum Yamaha-Team stößt und heißen ihn herzlich in der Yamaha MotoGP-Gruppe willkommen", kommentiert Yamaha-Rennleiter Lin Jarvis. "Wir erwarten, dass Alex eine große Bereicherung sein wird. Er hat viel Erfahrung als MotoGP-Fahrer und ist als Naturtalent und mehrfacher Rennsieger in der MotoGP-Klasse bekannt."

Lin Jarvis bezeichnet Neuzugang Alex Rins als "Naturtalent" Foto: Motorsport Images

"Er hat bereits Erfahrung mit zwei anderen MotoGP-Herstellern und ist Motorräder mit ähnlichen Eigenschaften wie die M1 gefahren, was ihm helfen sollte, sich schnell an unser Motorrad anzupassen. Sein Sieg in Austin Anfang des Jahres unterstreicht seinen Speed, seinen Hunger und seine Entschlossenheit zum Erfolg", erklärt Lin Jarvis.

Aktuell erholt sich Alex Rins von einer Beinverletzung, die er sich beim Grand Prix von Italien zugezogen hat. In Silverstone wird er durch WSBK-Pilot Iker Lecuona ersetzt. "Alex war wegen seiner Verletzung, die er sich in Mugello zugezogen hat, eine Weile nicht im MotoGP-Paddock, aber wir sind zuversichtlich, dass er für die Saison 2024 wieder voll einsatzfähig sein wird", bemerkt Lin Jarvis.

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm und glauben, dass er gut mit Fabio zusammenarbeiten und die Gesamtleistung des Yamaha-MotoGP-Teams verbessern wird", so der Yamaha-Rennleiter.

