Fix: Alvaro Bautista bestreitet MotoGP-Wochenende in Sepang 2023 auf Ducati

Alvaro Bautista gibt ein einmaliges Renn-Comeback in der MotoGP-WM. Fünf Jahre nachdem sich der Spanier aus der Königsklasse der Motorrad-WM zurückgezogen hat, um in die Superbike-WM (WSBK) zu wechseln, absolviert er einen Wildcard-Einsatz für Ducati. Beim diesjährigen Grand Prix von Malaysia in Sepang (10. bis 12. November) sitzt er auf einer zusätzlichen (neunten) Ducati.

Der MotoGP-Wildcard-Einsatz des aktuellen Superbike-Weltmeisters Bautista hatte sich bereits abgezeichnet. Jetzt ist er von Ducati offiziell bestätigt. Im November 2018 bestritt Bautista in Sepang auf einer Ducati des damaligen Satellitenteams Aspar das vorletzte Rennen seiner Vollzeit-MotoGP-Karriere. Im Anschluss an das damalige Saisonfinale (Valencia) wechselte er zur Saison 2019 in die Superbike-WM.

Im November dieses Jahres in Sepang wird die von Bautista pilotierte Ducati Desmosedici GP23 mit den Sponsorenlogos von Aruba.it versehen sein. Es handelt sich um den Hauptsponsor des WSBK-Programms von Ducati.

MotoGP-Ducati für Alvaro Bautista im Design des WSBK-Teams Foto: Ducati

Schon bei zwei privaten MotoGP-Tests, die Bautista vor einigen Wochen in Misano absolvierte, war das Design zu sehen. Im MotoGP-Kalender 2023 ist Sepang die drittletzte Saisonstation. Zu diesem Zeitpunkt liegt das neu angesetzte Finale im WSBK-Kalender 2023 dann zwei Wochen zurück.

"Ich freue mich sehr, mit einer MotoGP-Wildcard in Sepang antreten zu können. Es ist eine Strecke, die ich sehr mag. Ich freue mich, mal wieder dort zu fahren, denn im WSBK-Kalender gibt es diese Strecke ja nicht", sagt Bautista, der allerdings klarstellt: "Dieses MotoGP-Rennen wird für mich ein Bonus, keine Priorität."

Der Einsatz am MotoGP-Wochenende in Malaysia ist für Bautista die Belohnung seitens Ducati für den Titelgewinn in der WSBK-Saison 2022. Dort, wo er die Gesamtwertung auch in der laufenden Saison 2023 anführt, wird Bautista auch 2024 für Ducati an den Start gehen. Wer in der kommenden Saison sein Teamkollege sein wird, ist derzeit aber noch offen.

Getestet hat Bautista die aktuelle MotoGP-Ducati schon zweimal Foto: Ducati

Mit Bildmaterial von Ducati.