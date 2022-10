Fix: Repsol weiterhin Hauptsponsor des Honda-Werksteams in der MotoGP

Audio-Player laden

Honda hat zwischen den MotoGP-Rennen in Sepang und Valencia bestätigt, dass Repsol zwei weitere Jahre der Hauptsponsor des MotoGP-Werksteams sein wird. Seit 1995 wirbt der spanische Mineralölkonzern auf den Werksbikes des größten Motorradherstellers der Welt. In den zurückliegenden 28 Jahren feierte Repsol zusammen mit Honda viele Erfolge.

"Es erfüllt uns mit großem Stolz, unsere Zusammenarbeit mit Repsol fortzusetzen und eine lange und fruchtbare Partnerschaft zu verlängern", kommentiert Koji Watanabe, der Leiter der Abteilung für Unternehmenskommunikation im Hause Honda.

"Wir arbeiten nicht nur als Sponsor und Hersteller zusammen, sondern sind ein echtes Team mit einem hohen Maß an technischer Zusammenarbeit. Angesichts der bevorstehenden Änderungen der Kraftstoffvorschriften ist es wichtig, einen Partner wie Repsol zu haben", bemerkt der Japaner mit Blick auf die Einführung der E-Fuels.

"Auch bei diesem Thema werden wir mit ihnen zusammenarbeiten, um die bestmögliche Leistung und die besten Ergebnisse zu erzielen. Gemeinsam haben wir gute Tage gefeiert und an der Überwindung schlechter Tage gearbeitet - wir konzentrieren uns weiterhin darauf, an die Spitze der Weltmeisterschaft zurückzukehren und weiterhin die Referenz in den Bereichen Technologie und Wettbewerb zu sein", so der Honda-Manager.

