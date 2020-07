Formel-1-Champion Lewis Hamilton lobt Fabio Quartararo: "Bin stolz auf dich"

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton ist ein bekennender Fan der MotoGP. Nach dem Saisonauftakt in Jerez meldete sich der Brite in einer Twitter-Botschaft und gratulierte Debütsieger Fabio Quartararo zu dessen Meilenstein.

"Ich bin so stolz auf dich und freue mich sehr. Du hast tolle Arbeit geleistet", lobt Hamilton. "Ich habe aus der Ferne beobachtet, welche Fortschritte du im vergangenen Jahr machen konntest, als du die Pole-Positions holen, aber noch nicht gewinnen konntest. Jetzt hat es geklappt. Das hast du verdient."

"Ich bin wirklich so stolz auf dich. Bleib konzentriert, mach weiter so und sei weiterhin eine Inspiration. Es ist wirklich inspirierend, was du machst", kommentiert Hamilton, der im vergangenen Winter bei einem privaten Test selbst auf die Yamaha M1 steigen konnte.

Mit Bildmaterial von Monster Energy.