Fotostrecke: Die zehn größten Flops unter den MotoGP-Teamwechseln

Nach mehreren Jahren mit der Privat-Honda im Pons-Teams kam Barros nach dem Weggang von Max Biaggi als Speerspitze zu Yamaha. Die Bilanz war jedoch alles andere als erwartet: Mehr als ein Podiumsplatz und Rang neun in der Gesamtwertung waren in seinem einzigen Jahr mit Yamaha nicht drin.

Biaggi debütierte 1998 bei Honda in der 500er-Klasse, doch im Jahr darauf wechselte er zu Yamaha, wo er vier Saisons lang blieb. Im Jahr 2005 nahm ihn Honda im offiziellen Team unter Vertrag. Es wurde seine schlechteste Saison in der Königsklasse - und die letzte in der Meisterschaft.

Toni Elias - LCR-Honda (2011)

Elias wechselte 2010 von der MotoGP in die Moto2, um dort Champion zu werden. 2011 kehrte ich mit dem Team von Lucio Cecchinello in die Königsklasse zurück, aber die Dinge liefen von Anfang an schief. Zwei achte Plätze waren die besten Ergebnisse des Jahres. Am Ende des Jahres verließ er das Team.