Fotostrecke: Kurzes Gastspiel! Fahrer mit nur einem MotoGP-Rennen

Wenn die MotoGP Mitte des Monats verspätet in ihre Saison 2020 startet, wird es anders als sonst keine Möglichkeit für Wildcard-Starts geben. Aufgrund der Corona-Krise und der damit einhergehenden Maßnahmen vor Ort muss die Anzahl der Personen im Paddock so gering wie möglich gehalten werden.

Weil der Einsatz von Wildcards mit zusätzlichen Leuten, aber auch höheren Kosten und mehr Aufwand verbunden wäre, wird darauf verzichtet. Bereits angekündigte Wildcards wie die von Jorge Lorenzo, der für Yamaha in Barcelona starten wollte, entfallen.

Anders als Lorenzo, der bereits viele Rennen in der MotoGP absolviert hat, gab es in der Vergangenheit aber auch immer wieder Gaststarter oder Ersatzfahrer, die in der Königsklasse zum ersten Mal antraten - und danach nie mehr die Gelegenheit dazu bekamen. Sie haben wir in einer Fotostrecke zusammengestellt.

Einmal und nie wieder: Fahrer, die nur ein MotoGP-Rennen bestritten