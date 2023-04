Francesco Bagnaia: "Das ist eine Strategie meiner Rivalen"

Für den amtierenden Weltmeister Francesco Bagnaia begann die MotoGP-Saison 2023 nach Maß. Er bestätigte seine starke Form aus den Wintertests und sahnte mit einem Doppelsieg in Portugal die maximale Punktzahl von 37 Zählern ab.

Doch dann schlichen sich Fehler ein. Am Sonntag in Argentinien stürzte Bagnaia, als er in der Verfolgung von Marco Bezzecchi an zweiter Stelle lag. Zwei Wochen später ging er im Hauptrennen von Austin erneut zu Boden, während er das Feld anführte und versuchte, Alex Rins hinter sich zu halten.

Vor der vierten Station des Rennkalenders in Jerez an diesem Wochenende liegt der Ducati-Pilot deshalb mit nur 53 von maximal 111 möglichen WM-Punkten auf dem zweiten Platz der Gesamtwertung, elf Punkte hinter dem Führenden Bezzecchi. Und das, obwohl Bagnaia derjenige mit dem stärksten Paket ist.

Das weiß auch die Konkurrenz und rief den Italiener noch vor Beginn der Saison zum Maß der Dinge aus. Nicht nur, weil er das als Titelträger quasi automatisch ist, sondern Ducati die Vorsaison dominierte und Bagnaia der konstanteste Fahrer war.

"Es scheint, dass es eine Katastrophe wäre, wenn ich die Weltmeisterschaft nicht wieder gewinne", kommentiert er selbst diese Erwartungshaltung nach seinem jüngsten Nuller. "Aber ich glaube, dass das, was sie sagen, eine Strategie meiner Rivalen ist."

Bagnaia: "Die beste Ducati, die ich je gefahren bin"

Denn der Einzige, der Bagnaia schlagen kann, ist aktuell er selbst. Das schwingt auch mit, wenn er sagt: "Es ist die beste Ducati, die ich je gefahren bin. Dem letztjährigen Motorrad fehlte es an einigen Dingen, die mit der neuen Maschine korrigiert wurden. Es gibt mehrere von uns, die mit ihr gewinnen können."

Sein ärgster Konkurrent aus den eigenen Reihen, Teamkollege Enea Bastianini, konnte das verletzungsbedingt noch nicht beweisen. Nach einer Kollision mit Luca Marini im ersten Sprintrennen musste er pausieren, hofft aber, an diesem Grand-Prix-Wochenende in Jerez sein Comeback feiern zu können.

Dann wird sehr wahrscheinlich auch Marc Marquez zurückkehren. Der Honda-Pilot war in Portugal mit Miguel Oliveira und Jorge Martin kollidiert und verletzte sich ebenfalls. Während er bisher immerhin sieben Punkte sammelte, steht Bastianini bei null.

Was ist für Bastianini und Marquez noch drin?

Nimmt man Bezzecchi aus der WM-Rechnung, weil er nur Außenseiterchancen hat, fehlen Marquez 46 Punkte und Bastianini 53 Punkte auf Bagnaia. Beide werden ihre Fitness erst eruieren und wieder aufbauen müssen, wenn sie zurückkommen. Außerdem haben sie viele Sessions auf den 2023er-Bikes verpasst.

Trotzdem kann man beide noch nicht aus dem Titelkampf streichen. Denn mit 36 verbleibenden Rennen (18 Sprints und 18 Grands Prix) stehen weitere 666 Punkte zur Disposition. Und wir erinnern uns: 2022 war es Bagnaia, der einen Rückstand von 91 Punkten aufholte, um sich letztlich den Titel zu sichern.

Dem Weltmeister ist das sehr wohl bewusst. "Ich habe einfach Glück, dass zwei Konkurrenten im Moment nicht in der Meisterschaft sind", sagte er nach dem Sturz in Austin über die WM-Situation, "aber dieses Glück wird enden". Und das schon in Jerez.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.