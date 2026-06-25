Francesco Bagnaia erklärt den Aprilia-Deal: Darum wollte er vier Jahre

Nach acht Jahren bei Ducati, zunächst zwei im Pramac-Team und anschließend sechs im Werksteam, wird Francesco Bagnaia der Mannschaft aus Borgo Panigale den Rücken kehren und zu Aprilia wechseln.

Die zweite italienische Marke in der MotoGP bestätigte die Verpflichtung offiziell. Bagnaia und Aprilia haben sich auf einen Vierjahresvertrag geeinigt und planen somit eine langfristige Zusammenarbeit.

"Ich hatte verschiedene Optionen, aber ich habe wirklich auf Aprilia gedrängt", sagt Bagnaia und betont, dass es sein klarer Wunsch war, sich diesem Projekt anzuschließen. Denn 2025 wurde seine Beziehung zu Ducati schwieriger.

"Es stimmt, dass die vergangene Saison nicht einfach war. Ich hatte sehr zu kämpfen. Und nach Japan begann sich etwas zu verändern. In diesem Moment habe ich entschieden: Okay, vielleicht ist es Zeit, andere Optionen in Betracht zu ziehen."

Bagnaia dominierte den Grand Prix von Japan, während sein Teamkollege Marc Marquez den Weltmeistertitel sicherte. Was sich nach diesem Wochenende genau geändert hat, will Bagnaia aber noch nicht verraten.

"Es gibt einen Ort und einen Zeitpunkt, um diese Art von Information zu teilen, aber das ist jetzt nicht der richtige Moment. Jetzt noch nicht", bleibt er kryptisch. Er aktivierte somit seine guten Kontakte zu Aprilia.

"Wir waren seit Jahren in Gesprächen, und jedes Jahr habe ich gesagt: Warten wir mal ab, aber der Moment ist endlich gekommen. Ich bin sehr glücklich darüber, weil ich glaube, dass ein rein italienisches Team unglaubliche Arbeit leisten kann."

"Ehrlich gesagt habe ich von Aprilia immer viel Unterstützung erfahren. Und ich glaube, es war der richtige Moment. Ich hatte viele Optionen vor mir. Aber ich glaube an einen langfristigen Vertrag."

Letzter Vierjahresvertrag wurde vorzeitig aufgelöst

Ein Vierjahresvertrag ist in der MotoGP ungewöhnlich. In der Regel werden Zweijahresverträge geschlossen. Ein Beispiel für einen Vierjahresvertrag ist Marc Marquez.

Im Frühjahr 2020 unterschrieb er bei Honda bis Ende 2024. Allerdings wurde dieser Vertrag nicht erfüllt. Im Herbst 2023 bat Marquez um Vertragsauflösung, um zunächst zu Gresini-Ducati und anschließend ins Ducati-Werksteam zu wechseln.

Nun ist Bagnaia der einzige Fahrer im Feld, der einen Vertrag bis Ende 2030 in der Tasche hat. "Ich glaube an Beziehungen. Normalerweise ist ein Zweijahresvertrag schon lang, ein Vierjahresvertrag ist in unserem Sport sehr lang."

"Aber ich glaube an das Projekt", begründet er seine Entscheidung. "Ich glaube, dass wir mit dem neuen Reglement Zeit brauchen werden, um alles zu verstehen und das Projekt weiterzuentwickeln."

"Und ich war glücklich damit, vier Jahre zu fordern und darauf zu bestehen. Sie waren ebenfalls damit einverstanden, und wir haben uns gemeinsam dafür entschieden."

Bezzecchi und Bagnaia: Rein italienisches Aprilia-Team

Während Ducati ab 2027 mit Marc Marquez und Pedro Acosta auf zwei Spanier setzt, bildet Aprilia mit Marco Bezzecchi und Bagnaia ein rein italienisches Team. Beide sind auch Mitglieder von Valentino Rossis VR46-Akademie.

Außerdem sind Bezzecchi und Bagnaia gut befreundet. Künftig werden sie sich eine Box teilen. Bezzecchi sagt dazu: "Ich freue mich natürlich für ihn, für das Team, für das Werk. Ich finde es wirklich toll."

"Aber ehrlich gesagt wird es auch seltsam sein, die Box zu teilen, denn am Ende waren wir immer Rivalen und das wird auch so bleiben, aber so nah waren wir uns noch nie das gesamte Wochenende über."

"Wie auch immer, ich bin wirklich, wirklich glücklich. Ich bin auch froh über die aktuelle Situation bei Aprilia, denn die Stimmung in der Box ist sehr gut. Die Beziehung, die ich mit Jorge [Martin] habe, ist ebenfalls sehr gut."

"Wir haben eine wirklich gute Atmosphäre in der Box aufgebaut. Also freue ich mich natürlich auf das nächste Jahr. Aber ich möchte mich auch auf diese Saison konzentrieren und das Maximum herausholen."

Bagnaia sagt zur zukünftigen Zusammenarbeit mit Bezzecchi: "Ich weiß es nicht, denn manchmal fängt man mit guten Freunden an zu streiten, wenn man so eng zusammenarbeitet."

"Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Normalerweise komme ich mit jedem Teamkollegen gut aus, und mit 'Bez' haben wir schon eine fantastische Beziehung. Ich denke, es wird gut funktionieren."