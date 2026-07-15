Francesco Bagnaia nutzt MotoGP-Sommerpause direkt für OP

Am Montag dieser Woche hat im MotoGP-Kalender 2026 die Sommerpause begonnen. Bis es mit Fahrbetrieb weitergeht, nämlich am 7. August, dem Trainingsfreitag zum Grand Prix von Großbritannien Silverstone, haben Fahrer und Teams jetzt knapp vier Wochen Zeit, um neue Kräfte zu tanken.

Francesco Bagnaia hat den Beginn der Sommerpause direkt genutzt, um sich operieren zu lassen. Wie sein Arbeitgeber Ducati am Mittwochabend mitteilt, hat sich Bagnaia am Nachmittag "erfolgreich einer endoskopischen Fasziotomie am rechten Unterarm unterzogen".

Es handelt sich dabei um das im Motorradrennsport weit verbreitete Kompartmentsyndrom, auch bekannt als "Armpump".

Im Ducati-Statement heißt es weiter: "Der Eingriff, der vom medizinischen Team rund um Professor Luigi Tarallo in der orthopädischen Klinik des Policlinico di Modena unter der Leitung von Professor Fabio Catani durchgeführt wurde, verlief erfolgreich und ohne Komplikationen."

In der MotoGP-Fahrerwertung 2026 belegt Bagnaia in der nun angebrochenen Sommerpause den achten Tabellenplatz. Einen Grand Prix gewonnen hat er in dieser Saison nicht, lediglich einen Sprint, und zwar am Tschechien-Wochenende in Brünn.

Die laufende MotoGP-Saison 2026 ist für Bagnaia die sechste und letzte im Ducati-Werksteam. Beginnend mit 2027 wird der zweimalige Weltmeister der Königsklasse für das Aprilia-Werksteam fahren. Dort hat er einen Vierjahresvertrag bis einschließlich 2030 unterschrieben.