Francesco Bagnaia und Marc Marquez erklären ihre Stürze im Silverstone-Sprint

Das Sprint-Ergebnis am Großbritannien-Wochenende 2024 in Silverstone weist vier gestürzte MotoGP-Piloten auf. Dabei handelt es sich ausnahmslos um Ducati-Fahrer.

Gleich in der ersten Kurve des turbulenten Samstagsrennens hatte es bei einem Startunfall im Mittelfeld Marco Bezzecchi (VR46) und Franco Morbidelli (Pramac) erwischt. Beide mussten das Medical-Center der Strecke aufsuchen. Beide sind von größeren Verletzungen verschont geblieben. Für den Grand Prix am Sonntag sind beide für "fit" erklärt worden, wenngleich Bezzecchi laut eines Statements von VR46 über "Schmerzen im rechten Fuß" klagt.

Nach dem Startunfall in Kurve 1 kamen im weiteren Verlauf des Silverstone-Sprints die zwei Ducati-Fahrer mit den größten Namen zu Sturz. Der zweimalige und amtierende MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia ging mit seiner Werks-Ducati in der fünften Runde in der engen Kurve 4 (The Loop) zu Boden. Und der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez stürzte in der drittletzten Runde in Vale Corner, der drittletzten Kurve vor Start/Ziel.

Sowohl Bagnaia als auch Marquez, deren jeweilige Stürze beide in einer Linkskurve passierten, fuhren zum jeweiligen Zeitpunkt an vierter Stelle und damit auf Kurs zu sechs WM-Punkten. Tatsächlich aber haben beide eine Nullnummer geschrieben. Der Vorsprung von Bagnaia an der Spitze der MotoGP-Gesamtwertung 2024 ist beim gleichzeitigen zweiten Platz von Jorge Martin (Pramac-Ducati) auf einen einzigen Punkt geschrumpft.

Indes ist Marquez ist mit seiner Nullnummer vom dritten auf den vierten Tabellenplatz abgerutscht. Er liegt jetzt einen Punkt hinter Ducati-Werkspilot Enea Bastianini, der am Samstag seinen ersten Sprint-Sieg eingefahren hat und damit verhindert hat, dass Jorge Martin (der rundenlang in Führung lag) die Tabellenführung von "Pecco" Bagnaia übernimmt.

Bagnaia gibt offen zu: "Habe einen Fehler gemacht"

Was aber war der Grund für die Stürze von Bagnaia und von Marquez im Silverstone-Sprint? "Ganz ehrlich, ich habe einen Fehler gemacht", sagt Bagnaia und erklärt: "Am Eingang dieser Kurve 4 war ich am gesamten Wochenende sehr schnell. In diesem Fall habe ich es mit der Linie in die Kurve hinein einfach ein bisschen übertrieben. Ich war früher näher am Scheitelpunkt und mir ist das Vorderrad weggerutscht."

Bagnaia stürzte auf der Verfolgung von Martin, Bastianini, Espargaro Foto: Motorsport Images

"Es war mein Fehler und ich habe mich für diesen schon bei meinem Team entschuldigt. Sie haben wie immer perfekte Arbeit abgeliefert, aber ich habe heute ganz ehrlich einfach einen Fehler gemacht", so Bagnaia, der am Vorderrad die Medium-Mischung montiert hatte.

"Für die heutigen Bedingungen war der Medium nicht gut", sagt der Ducati-Werkspilot, verteidigt seine Reifenwahl aber trotzdem: "Für den Hard-Reifen war es zu kühl. Der Medium-Reifen ist seltsam und der Soft-Reifen ist nach zwei Runden am Ende. Deshalb denke ich, dass der Medium die richtige Wahl war."

"Das Problem war einfach", erklärt Bagnaia, "dass ich in dieser Runde mit zu viel Tempo aus Kurve 3 herauskam. Am Eingang von Kurve 4 war ich 3 km/h schneller. Das ist eigentlich nichts, aber weil ich früher näher am Scheitelpunkt war, ist mir das Vorderrad weggerutscht."

Im Gegensatz zu "Pecco" Bagnaia hatte sich Marc Marquez im Silverstone-Sprint für den harten Vorderreifen entschieden. Diese Wahl traf als einer der wenigen anderen auch Aprilia-Pilot Aleix Espargaro, der von der Pole gestartet Dritter wurde. Marquez aber, der in den beiden Freitagstrainings große Schwierigkeiten hatte, ist gestürzt.

Marc Marquez: Sturz war "eine Kombination von Dingen"

"Es war eine Kombination von Dingen", sagt Marquez und erklärt: "Bis dahin war ich mit meinem Rennen sehr zufrieden. Mein Ziel war es, den fünften Platz nach Hause zu fahren. An dieser Stelle war ich, wenn man den Sturz von Bagnaia mal nicht mit einbezieht. Ich lag also auf Kurs, um meine Zielsetzung zu erreichen. Das Fahrgefühl war besser [als am Freitag]. Aber letztlich war es eine Kombination von Dingen, die zum Sturz führten."

"Um so fahren zu können, wie das getan habe", sagt Marquez, "mussten wir den harten Vorderreifen nehmen. Der war auf der linken Flinke schon absolut am Limit. Und nachdem ich in der Schlussphase den Anschluss an die Spitzengruppe verloren hatte, ging die Temperatur im Vorderreifen nach unten."

Diese Kombination aus dem abgekühlten Vorderreifen, der auf der linken Flanke seine beste Zeit schon hinter sich hatte, war laut Aussage des Gresini-Piloten der Grund dafür, dass "diese Kurve ganz besonders kritisch" war. Hinzu kam noch, dass Marquez in besagter drittletzter Runde "ein wenig auf die weiße Linie kam. Als ich versucht habe, es abzufangen, ist mir das Vorderrad weggerutscht, weil der Reifen nicht mehr warm genug war".

Auch wenn er es mit seinen Worten anklingen lässt, spricht Marquez - anders als Bagnaia - nicht ganz offen von einem eigenen Fehler. Er sagt: "Es ist wie es ist. Wir fahren extrem schnell, die anderen fahren extrem schnell. Wir sehen es in jedem Rennen, dass Leuten Fehler passieren."