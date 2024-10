Francesco Bagnaia vs. Jorge Martin: Wie Ducati ein faires WM-Duell ermöglicht

Nur noch zehn Punkte trennen Weltmeister Francesco Bagnaia von WM-Leader Jorge Martin. Vier Grands Prix stehen in der MotoGP-Saison 2024 noch aus. Damit das WM-Duell der beiden Ducati-Piloten möglichst fair abläuft, wird es an der Desmosedici GP24 keine Updates mehr geben. Das hat Ducati beschlossen, um Martin und dem Pramac-Team die gleichen Voraussetzungen zu bieten wie Bagnaia und der hauseigenen Werksmannschaft.

Am Jahresende schlagen Jorge Martin und sein Pramac-Team neue Wege ein. Martin wechselt ins Aprilia-Werksteam und Pramac startet in ein neues Kapitel der Teamgeschichte. Das langjährige Ducati-Satellitenteam wird ab 2025 mit Material von Yamaha antreten.

Das hat zur Folge, dass die neuen Ducati-Entwicklungen weder Martin noch Pramac zugänglich gemacht werden. Beim offiziellen MotoGP-Test in Misano sah man einige neue Detaillösungen, die ausschließlich vom Ducati-Werksteam getestet wurden. Diese Updates werden auf 2025 verschoben. Bagnaia bestätigt dieses Vorgehen.

Francesco Bagnaia ist nicht besonders happy mit dem Kompromiss

"In Misano habe ich ein neues Chassis getestet, das weder Jorge noch ich in diesem Jahr verwenden können. Im Grunde genommen handelt es sich um eine Weiterentwicklung, die Ducati allen Fahrern der GP24 vertraglich zur Verfügung stellen sollte. Aber leider gibt es nicht genug Teile", erklärt Bagnaia gegenüber Motorsport.com.

Francesco Bagnaia hätte das neue Chassis gern schon in diesem Jahr verwendet Foto: Motorsport Images

"Unser Motorrad wird bis zum Ende der Saison so bleiben, wie es ist", bestätigt Bagnaia. "Und das ist schade, denn es ist ein wichtiger Schritt nach vorne, der wahrscheinlich helfen könnte, einen Unterschied zu machen."

"Aber Ducati hat das immer klar gesagt, und die beiden Motorräder werden bis zum Ende der Saison gleich bleiben. Dieses Chassis wird der Ausgangspunkt für die Ducati des nächsten Jahres sein", präzisiert der amtierende Weltmeister.

Jorge Martin spürt die 100-prozentige Unterstützung von Ducati

Laut Informationen von Motorsport.com gab es in Silverstone das letzte Update an der 2024er-Version der Ducati Desmosedici. Beim Grand-Prix-Wochenende in Großbritannien sah man eine geänderte Verkleidung, die sich im Bereich des Bugs unterschied.

Holt Jorge Martin als erster Nicht-Werkspilot die MotoGP-Krone? Foto: Motorsport Images

Zuletzt verringerte Bagnaia den Rückstand in Motegi von 21 auf 10 Punkte. Ein verpatztes Qualifying warf WM-Leader Martin zurück. Der Spanier ist mit der Unterstützung von Ducati weiterhin sehr zufrieden, auch wenn er nach den folgenden Grands Prix auf Phillip Island, Buriram, Sepang und Valencia die Zusammenarbeit beendet.

"Ducati steht zu 100 Prozent hinter mir. Mein Motorrad ist perfekt und ich bin davon überzeugt, dass es bis zum Ende der Weltmeisterschaft so bleiben wird", kommentiert Martin vor dem finalen Teil der MotoGP-Saison 2024.