Francesco Guidotti: "Pedro und Marc zu haben, wäre eine gute Sache, aber ..."

Marc Marquez hat bei seinem ersten Rennwochenende mit der Ducati gezeigt, dass er weiterhin im Spitzenfeld mitmischen kann. Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister hat betont, dass er in diesem Jahr wieder seine Freude am Fahren zurückgewinnen und Spaß haben möchte.

Er muss für sich selbst "viele Fragen" beantworten. Das Wochenende in Katar hat bereits erste Antworten geliefert. Marquez könnte beim anstehenden Transferkarussell eine der Königsfiguren sein. Verlängert er seinen Vertrag im Gresini-Team?

Besteht sogar die Möglichkeit ins Ducati-Werksteam zu wechseln? Oder denkt Marquez an einen Markenwechsel? KTM wird diesbezüglich in der Gerüchteküche immer wieder genannt, denn die RC16 ist neben der Desmosedici das beste Motorrad im Feld.

Pit Beirer hat kurz vor dem Saisonauftakt allerdings erneut betont, dass Marquez momentan kein Thema für KTM ist. "Im ersten Saisondrittel möchten wir bestätigen, dass wir die richtigen Fahrer haben", so der Motorsportchef der österreichischen Marke.

"Dann müssten wir uns am Fahrerkarussell gar nicht so stark beteiligen. Das ist die oberste Priorität von uns. Wir glauben an unsere vier Fahrer", betont Beirer. "Laut dem heutigen Stand gibt es bei uns keinen freien Platz."

Pedro Acosta hat bei seinem MotoGP-Debüt gezeigt, dass er ein Toptalent ist. Der Spanier ist über das KTM-Nachwuchsprogramm erfolgreich nach oben gekommen. Die Bemühungen vom Rookies Cup über die kleinen Klassen hat sich für KTM bezahlt gemacht.

Francesco Guidotti glaubt, dass Marquez nicht noch einmal Motorrad wechselt Foto: Motorsport Images Sky. "Was Marc angeht, mache ich keinen Hehl daraus, dass ich ihn immer noch gerne hätte."

"Beide zu haben, wäre eine sehr gute Sache." Guidotti hält dennoch fest: "Aber er hat sich bei Ducati sehr gut geschlagen. Es würde mir seltsam erscheinen, dass er innerhalb von drei Jahren drei Motorräder wechseln will, und sei es nur wegen seines Alters."

Deswegen geht der Italiener davon aus, dass Marquez seine Zukunft bei Ducati sieht: "Ich denke, er wird mit diesem Motorrad seine Karten richtig ausspielen, auch in der Zukunft." Seit Herbst 2021 hat Marquez kein Rennen mehr gewonnen.

