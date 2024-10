Francesco Guidotti zum KTM-Aus: "Es ist im Moment der richtige Schritt"

Ende September bestätigte KTM die Trennung von Teammanager Francesco Guidotti, der ab 2025 durch Aki Ajo ersetzt wird (zur Meldung). Beim zurückliegenden MotoGP-Rennwochenende in Motegi (Japan) wurde Guidotti erstmals auf das bevorstehende Aus bei KTM angesprochen (auch die Fahrer kommentierten den Wechsel). Im Gespräch mit MotoGP.com wirkte der Italiener sehr gelassen.

"Ich denke nicht, dass es eine traurige Nachricht ist. Ich denke, es ist im Moment der richtige Schritt", erklärt Guidotti, der einst als Nachfolger von Mike Leitner installiert wurde. "KTM ist ein großartiges Unternehmen und nach den ersten fünf bis sechs Jahren haben sie damals beschlossen, etwas anderes zu machen."

Unter Guidotti reifte das KTM-Projekt in der MotoGP, stellte einige Erfolge sicher, scheiterte aber am gesteckten Ziel, KTM an die Spitze zu führen. "Wir haben uns in den vergangenen drei Jahren stark weiterentwickelt und ich denke, dass Aki jetzt die richtige Person ist, um den Job abzuschließen", bemerkt Guidotti.

Aki Ajo kennt Pedro Acosta aus der Zeit in der Moto2 und Moto3 Foto: Motorsport Images

Aki Ajo verbindet eine langjährige Kooperation mit KTM. Jahrelang sorgte der Finne mit seinen Moto2-/Moto3-Teams für den nötigen Nachschub an Talenten. "Er hat die richtige Glaubwürdigkeit im Unternehmen. Er kennt die Fahrer, die er nächstes Jahr betreuen wird, sehr gut", erklärt Guidotti und verweist damit auf Pedro Acosta und Brad Binder, die in den kleinen Klassen für Aki Ajo fuhren.

Guidotti wirkt nicht emotional, was das Aus bei KTM angeht. "Ich sehe kein Drama. Ich habe meinen Job gemacht", zeigt sich der Italiener, der einst von Pramac-Ducati zu KTM wechselte, mit seiner Arbeit zufrieden.

Rückblickend bereut Guidotti nichts. "Ich bin zufrieden mit dem, was ich getan habe, und ich bin froh, dass jemand die Arbeit für dieses Unternehmen abschließen kann", kommentiert er die personelle Veränderung nach der laufenden Saison. Aktuell ist noch unklar, wie es für Guidotti nach der Saison 2024 weitergeht.