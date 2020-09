Franco Morbidelli: Die wichtige Botschaft seines Misano-Helmdesigns

Spezielle Helmdesigns sind bei den Heimrennen der italienischen Fahrer keine Seltenheit. Valentino Rossi fährt Jahr für Jahr bei den Heimrennen in Mugello und Misano mit einmaligen Designs, die meist ein bestimmtes Thema verarbeiten. Landsmann Franco Morbidelli war am vergangenen Wochenende ebenfalls mit einem Spezialdesign unterwegs.

Inspiration fand Morbidelli bei einem Spike-Lee-Film aus 1989. "Es ist wichtig, zu erkennen, dass wir alle gleich sind", bemerkt der Yamaha-Pilot, der das Thema Rassismus aufgriff.

Während das Thema in der Formel 1 durch verschiedene Kampagnen verarbeitet wird, hinkt die MotoGP diesbezüglich etwas hinterher. Dieses Loch wollte Morbidelli mit seinem Helmdesign stopfen.

Auf der Rückseite des Helmes ist das Wort Gleichberechtigung in verschiedenen Sprachen verewigt Foto: Petronas SRT

"Als ich mich dazu entschied, für dieses Event einen speziellen Helm zu kreieren, wollte ich ein großes Anliegen und ein großes Thema auf den Tisch bringen. Es geht um Rassismus", kommentiert Morbidelli. "Gleichzeitig wollte ich das Jahr 2020 umarmen, denn 2020 begann wirklich schlecht. Viele unschöne Dinge passierten 2020."

"Doch wir versuchen, den Zuschauern eine Show zu bieten und ihnen eine gutes Gefühl zu bescheren. Deshalb wollte ich das Thema mit einer gewissen Lockerheit angehen, ohne zu schwermütig zu werden", erklärt Morbidelli.

"Es gibt einen Film von Spike Lee, der das Thema großartig verarbeitet. Er heißt 'Do the Right Thing'. Im Film gibt es einen Charakter, der an einem gewissen Punkt sagt 'hört auf mit diesem Bullshit', hört auf euch zu hassen", spricht Morbidelli über seine Inspiration.

Fotostrecke Liste Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 1 / 6 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images 1. Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, mit Razlan Razali 2 / 6 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Jack Miller, Pramac Racing 3 / 6 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Renn-Action beim GP San Marino 2020 in Misano: Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, führt 4 / 6 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 5 / 6 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images 1. Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, mit John McPhee, Moto3 6 / 6 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ich wollte mich selbst in diese Klamotten stecken und mich damit auf dem Helm verewigen", erklärt er das Helmdesign. "Zudem wollte ich die Nachricht der Gleichberechtigung in verschiedenen Sprachen verbreiten, weil es die wichtigste Botschaft ist, an die man sich erinnern sollte."

"Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir alle gleich sind. Der Coronavirus erinnerte uns auf eine unschöne Art und Weise daran, doch wir sollten es uns auch an den guten Tagen bewusst machen", so Morbidelli.

Mit Bildmaterial von Petronas SRT.