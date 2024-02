Franco Morbidelli nach Sturz: Teilnahme an MotoGP-Test in Sepang fraglich

Kommende Woche geht von Dienstag bis Donnerstag (6. bis 8. Februar) der offizielle MotoGP-Test in Sepang (Malaysia) mit allen Teams über die Bühne. Ob Pramac-Ducati bei dieser Gelegenheit auf Neuzugang Franco Morbidelli zurückgreifen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Morbidelli ist am Dienstag bei Testrunden mit einer Ducati Panigale auf der Rennstrecke in Portimao (Portugal) schwer gestürzt und liegt derzeit im Krankenhaus in Faro.

Passiert ist Morbidellis Sturz am Dienstagnachmittag, als er wie zahlreiche andere MotoGP-Piloten mit einem Serienmotorrad seine Runden drehte, während gleichzeitig der offizielle Vorsaisontest der Superbike-WM (WSBK) lief. Der Sturz von Morbidelli passierte in Kurve 9 des Algarve International Circuit und hatte eine elfminütige Rotphase zur Folge.

Die beiden ebenfalls mit Serienmotorrädern von Ducati auf der Strecke gewesenen Marc Marquez und Alex Marquez hielten nach Morbidellis Sturz an und halfen den Sportwarten und Ärzten dabei, Morbidelli in einen Krankenwagen zu legen.

Morbidelli wurde zunächst ins Medical-Center der Strecke gebracht und wenig später ins Krankenhaus in Faro. Da er sich beim Sturz den Kopf angeschlagen hat, wurde beim 29-jährigen Italiener ein kleines Blutgerinnsel diagnostiziert. Mittlerweile hat Morbidelli zwei CT-Scans hinter sich und muss gegebenenfalls noch die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Krankenhaus bleiben.

Eine dem Pramac-Team nahestehende Quelle teilt am Mittwoch mit: "Im Moment sieht alles gut aus. Wir warten aber noch auf das Ergebnis des zweiten CT-Scans um sicherzugehen, dass er trotz des harten Schlags auf den Kopf keine Probleme hat. Die Eindrücke sind vielversprechend, aber [die Ärzte] wollen auf Nummer sicher gehen."

"Laut aktuellem Stand der Dinge wird davon ausgegangen, dass der Patient noch einen Tag lang in Faro bleiben wird. Es ist unwahrscheinlich, dass er noch heute nach Italien zurückkehren wird. Wahrscheinlich wird das erst morgen passieren", so die Quelle des Pramac-Teams.

Morbidelli hat im Winter von Yamaha zu Pramac-Ducati gewechselt Foto: Motorsport Images

Für Anfang kommender Woche ist für Morbidelli eigentlich der Flug nach Kuala Lumpur in Malaysia geplant, um von Dienstag bis Donnerstag am dreitägigen Sepang-Test in Vorbereitung auf die MotoGP-Saison 2024 teilzunehmen. Das ist im Falle des neuen Pramac-Ducati-Piloten aber noch nicht sicher.

"Sofern er heute oder morgen nach Hause kann, gehen wir davon aus, dass Franco nächste Woche beim Test dabei sein wird. Das ist aber etwas, was wir zum jetzigen Zeitpunkt seitens des Teams noch nicht bestätigen können", so die Quelle.

Im Anschluss an den Malaysia-Test in der kommenden Woche gibt es dann bis zum MotoGP-Saisonauftakt 2024 nur noch einen weiteren Test. Der ist für 19./20. Februar auf dem Lusail International Circuit in Katar angesetzt, wo am Wochenende 8. bis 10. März die neue Rennsaison beginnt (MotoGP-Kalender 2024).

Zwischen dem Katar-Test und dem Katar-Rennwochenende ist für den 28. Februar die Teampräsentation von Pramac-Ducati mit Jorge Martin und eben Neuzugang Franco Morbidelli geplant.

