Franco Morbidelli: Valentino Rossi half während der schwierigsten Momente

Franco Morbidelli erlebte in der jüngeren Vergangenheit einige Rückschläge. Der Italiener schaffte es seit seinem Wechsel ins Yamaha-Werksteam nicht ein einziges Mal auf das Podium. Von der Form der MotoGP-Saison 2020, in der er drei Grands Prix gewann und Vizeweltmeister wurde, ist Morbidelli meilenweit entfernt.

Seit dem Aufstieg ins Werksteam in der Saison 2021 fuhr Morbidelli nur ein Mal in die Top 6. Auf das Podium schaffte er es mit der Werks-M1 noch nicht. Unklar ist, ob der Italiener auch in der kommenden Saison als Teamkollege von Ex-Weltmeister Fabio Quartararo für Yamaha in der MotoGP fährt. Aktuell wird spekuliert, dass Alex Rins den Platz übernimmt.

Die wenigen Erfolgserlebnisse haben Morbidelli mental zugesetzt. Mentor Valentino Rossi war in den schwierigen Momenten eine große Hilfe. "Das Beste an der Akademie ist, dass Vale und die anderen Jungs einen ständig herausfordern. Man wächst dadurch und überwindet die schwierigen Phasen besser. Man wird zu einem besseren Mensch und einem besseren Fahrer", erklärt er gegenüber 'Autosport'.

Morbidelli genießt das gemeinsame Training mit Rossi: "Während des Trainings fordert mich Vale bei allem heraus. Obwohl er seine Karriere beendet hat, ist er weiterhin sehr konkurrenzfähig. Das gilt sowohl für das Training mit dem Kart als auch mit der R1. Er ist bei allem sehr konkurrenzfähig, wie es bei seiner Rennkarriere immer der Fall war."

Geht die MotoGP-Karriere von Franco Morbidelli zu Ende? Foto: Motorsport Images

"Das hat mir im vergangenen Jahr während der schwierigen Momente stark geholfen", gesteht Morbidelli. "Beim Training auf der Ranch habe ich gesehen, dass ich nach wie vor Potenzial habe. Als ich Zuhause war, spürte ich, dass ich der normale Franky war. Ich war in jeder Situation schnell."

Die ausbleibenden Erfolge sorgen für Zweifel, doch Morbidelli arbeitet hart: "Ich versuche, die Dinge zu verbessern, die mir nicht so leicht fallen. Ich will verstehen, was ich besser machen kann. Gleichzeitig will ich auch die Dinge verbessern, bei denen ich denke, dass ich sie bereits gut meistere."

"Es ist schwierig und ein langsamer Prozess. Man spürt es nicht sofort. Doch das ist der Weg, um sich zu verbessern. Dieser Prozess endet nie", weiß der MotoGP-Routinier, der noch keinen konkreten Plan für die Saison 2024 hat.

