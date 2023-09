Früher war Pol Espargaro die Referenz für Binder: Nun ist es umgekehrt

Als Brad Binder im Jahr 2020 in die MotoGP aufgestiegen ist, war Pol Espargaro die Referenz im KTM-Team. Ein Jahr lang waren sie Teamkollegen, bevor sich Espargaro für zwei Jahre zu Honda verabschiedete. Bei seiner Rückkehr haben sich die Verhältnisse umgedreht.

"Als wir gemeinsam bei KTM waren, ist er mit meinen Daten aufgewachsen", blickt Espargaro auf die gemeinsame Saison mit Binder zurück. "Wir hatten gemeinsame Meetings. Ich war damals die Referenz und er hat versucht das zu tun, was ich mache. Wir fahren sehr ähnlich."

Aktuell ist Binder die Referenz bei KTM. Nach seiner langen Verletzungspause musste sich Espargaro im Tech3-Team erst wieder an die RC16 gewöhnen. Beim Set-up griff er in den vergangenen Wochen auf die Daten von Binder zurück.

"Ich bin ehrlich, ich kopiere momentan alles, was Brad macht. Das betrifft das Set-up und die Aerodynamik. Ich vertraue ihm zu 100 Prozent. Er ist momentan von uns der Schnellste. Ich möchte so performen wie er. Ich versuche das zu tun, was er macht."

"Was Brad verwendet, gefällt mir normalerweise. Vielleicht brauche ich ein wenig etwas anderes, weil ich die Kurven etwas anders attackieren. Von Jacks Set-up bin ich etwas weiter entfernt. Augusto ist größer als ich. Brad und ich sind uns ähnlicher."

Ursprünglich wollte Espargaro den Montagstest in Misano nutzen, um in Ruhe zu arbeiten und die Binder-Abstimmung mehr in seine Richtung zu optimieren. Aber die komplette Liste konnte der Spanier nicht abarbeiten.

Seit seinem Comeback saß Espargaro etwas anders auf dem Motorrad, um den Körper etwas zu entlasten, da er nach der langen Pause noch nicht die volle Kraft zurückerlangt hatte. Beim Montagstest kehrte er zu seiner normalen Sitzposition zurück.

Am späten Vormittag stürzte Espargaro in den Rechtskurven nach dem Curvone-Abschnitt. Die Ursache war ein Bremsdefekt. Unter Vibrationen hatte sich der vordere Bremssattel geöffnet. Espargaro griff ins Leere und musste abspringen. Deshalb beendete der den Testtag zu Mittag.

