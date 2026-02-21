Frust-Explosion: Fabio Quartararo zeigt der V4-Yamaha den Mittelfinger

Zum Auftakt des letzten Vorbereitungstests für die MotoGP-Saison 2026 in Buriram (Thailand) belegte Yamaha die Plätze 17 (Jack Miller), 18 (Fabio Quartararo) und 19 (Alex Rins). Dieses erfahrene Trio hatte auf die Spitze zwischen einer und knapp 1,3 Sekunden Rückstand.

Vor einem Jahr qualifizierte sich Miller beim Grand Prix von Thailand mit 1:29.090 Minuten für den vierten Startplatz. Am ersten Testtag lautete seine Zeit 1:30.325 Minuten. Yamaha hat noch viel Arbeit mit dem neuen V4-Projekt.

Das zeigt sich auch beim Topspeed. Francesco Bagnaia erreichte mit der Ducati 342,8 km/h. Der beste Yamaha-Wert lag am Samstag bei 336,4 km/h. Insgesamt gesehen ist Yamaha das Schlusslicht der fünf MotoGP-Marken.

"Frustrierend hier, aber eigentlich überall", kommentiert Quartararo das Defizit bei der Höchstgeschwindigkeit. "In der MotoGP ist Topspeed extrem wichtig. Klar, hier ist es schwierig, aber das gilt jedes Mal. Ja, es war ein harter Tag. Mehr als erwartet."

Was ist mit dem neuen Prototypen am schwierigsten? "Eigentlich alles", so der Franzose. "Wir versuchen herauszufinden, wie das Motorrad funktioniert, was die Basis ist. Natürlich wissen wir, dass wir mit dem Motor sowohl in Sepang als auch hier zu kämpfen haben."

"Aber vor allem versuche ich, eine Basisabstimmung zu finden. Wir haben heute extrem viel geändert, eigentlich den ganzen Tag über ohne Pause. Wir werden für morgen weiter nach etwas suchen, aber im Moment tue ich mich noch schwer, mich selbst auf dem Bike zu finden."

Der Frust wurde im Laufe des Tages auch auf der Strecke sichtbar: Quartararo zeigte seinem Motorrad den Mittelfinger. Erinnerungen wurden wach, als Marc Marquez auf dem Sachsenring 2023 aus Frust über sein Material seiner Honda dieselbe Geste zeigte.

Dass sich anschließend die Wege von Marquez und Honda trennten, ist Teil der MotoGP-Geschichte. Auch Quartararo steht für nächstes Jahr vor dem Abschied, nämlich zu Honda. Sein aktueller Frust ist ihm auch ohne Helm in der Yamaha-Box anzusehen.

Das Yamaha-Management bemüht sich, den Vorfall mit dem Mittelfinger nicht überzubewerten. "Fahrer können nicht abwarten", äußert sich Teammanager Massimo Meregalli bei MotoGP.com zu den Bildern, die sich auf Social Media verbreiteten.

"Aber wir wussten von Anfang an, dass wir keine Wunder erwarten dürfen. Uns war klar, dass vor allem der Beginn für uns ein Lernprozess werden würde. Ich will daran glauben und tue es auch, dass wir uns in der zweiten Saisonhälfte Schritt für Schritt verbessern werden."

Es wurde noch gar nicht am Set-up gearbeitet

Zum Programm beim zweitägigen Test in Buriram sagt Meregalli: "Hier liegt unser Hauptfokus darauf, endlich mit den Set-ups zu arbeiten. Bis jetzt haben wir schon viele Vergleiche gemacht, weil unsere Priorität darin lag, das richtige Chassis und die beste Aerodynamik zu wählen."

"Heute war der letzte Tag, an dem wir noch ein bisschen mit verschiedenen Komponenten spielen konnten, aber ab morgen müssen wir uns definitiv auf die Set-ups konzentrieren. Das Rennen ist in ein paar Tagen, und uns fehlt derzeit noch das passende Set-up."

Das ist ein weiterer Grund, warum sich Quartararo auf dem neuen Motorrad noch nicht wohlfühlt. Weil bisher so viele Komponenten getestet werden mussten, war sein Motorrad jedes Mal, wenn er auf die Strecke fuhr, anders.

"Seit ich dieses Bike fahre, habe ich nie zweimal hintereinander denselben Stand gehabt. Ich probiere ständig etwas Neues. Und obwohl wir so viel verändern, finden wir bislang kein optimales Set-up. Das versuchen wir gerade."

Die neue V4-Yamaha und Fabio Quartararo haben keine Liebesbeziehung Foto: Getty Images AsiaPac

"Morgen will ich, zumindest ab Mittag bis zum Ende, endlich mal dasselbe Motorrad behalten, selbst wenn es mir nicht gefällt." Für den Saisonauftakt am kommenden Wochenende macht sich der Ex-Weltmeister deshalb keine Illusionen.

"In einer Woche und, ehrlich gesagt, auch in einem Monat werden wir von meiner Seite noch nicht bereit sein", sagt Quartararo deutliche Worte. "Mal sehen, was wir morgen und besonders in den ersten zwei Monaten schaffen können."

"Ich will das Maximum herausholen, so gut es geht. Ich weiß, dass wir noch nicht bereit sein werden, aber ich will mich so wohl wie möglich fühlen und das Ganze zumindest ein bisschen genießen können."

Mit dem Wechsel von dem seit 2002 verwendeten Reihenmotor auf die V4-Konfiguration hat Yamaha ein radikal neues Konzept eingeschlagen. Ist das Ausmaß der Herausforderung noch größer, als man es im Vorfeld erwartet hat?

Meregalli beantwortet diese Frage so: "Wir wussten, dass es eine große Umstellung sein würde. Aber das gehört zum Prozess. Im Moment lernen wir das Motorrad wirklich kennen. Letztes Jahr konnten wir zwar schon testen, aber es ist eben etwas anderes, wenn man mit dem Testteam arbeitet."

"Sobald man alles ins Werksteam überträgt, geben die Fahrer natürlich immer mehr Gas. Sie wollen etwas Besonderes für sich herausholen. In Sepang haben wir das Motorrad quasi erst entdeckt und leider auch einige Probleme, mit denen man mal rechnet, mal nicht. Aber wie wir schon oft gesagt haben: Das ist wirklich ein Lernprozess."