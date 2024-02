"Fühlte mich vom ersten Tag so gut": Alex Rins schwärmt von der Yamaha

"Ich fühlte mich so gut, als ich am ersten Tag auf das Motorrad gestiegen bin", sagt Alex Rins über die Yamaha. Drei Testtage hat der Spanier bisher mit der M1 verbracht. Seine Eindrücke vom Motorrad und vom Team sind durchwegs positiv.

"So wie Yamaha jetzt arbeitet, fühlt sich ganz anders als beim Valencia-Test an. Okay, das war erst mein erster Tag. Jetzt fühlt es sich anders an. Ich bin sehr glücklich, dass ich dieses Gefühl habe. Das hilft, um Dinge zu testen und schnell zu sein."

"Mit der Arbeit und wie wir an alles herangehen, bin ich sehr zufrieden." Rins hat die Mannschaft von Franco Morbidelli übernommen. Crewchief ist der Australier Patrick Primmer. Nach dem Ausstieg von Suzuki ist die Yamaha das einzige MotoGP-Bike mit einem Reihenvierzylinder.

Auch die Suzuki glänzte mit gutem Handling. Sind die beiden Motorräder zu vergleichen? "Es ist recht ähnlich zur Suzuki, in den Bereichen Motor und Chassis", meint Rins. "Die Bremsstabilität fühlt sich besser an als mit der Suzuki. Das Chassis erlaubt das."

Dass er sofort ein gutes Gefühl zur Yamaha gefunden hat, erinnert Rins "an die alten Tage" mit Suzuki. Er könnte als erster Fahrer in der modernen Viertaktära (seit 2002) mit einer dritten Marke ein Rennen gewinnen. Das könnten auch Maverick Vinales und Jack Miller schaffen.

"Natürlich ist der Sieg das Ziel. Wir wollen Yamaha wieder an die Spitze bringen. Ich habe mit Suzuki und Honda gewonnen. Jetzt habe ich die Chance, aber daran denke ich nicht ständig. Ich werde es Rennen für Rennen angehen. Dann werden wir sehen, welche Möglichkeiten uns bieten."

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto: Yamaha MotoGP

Teamkollege Fabio Quartararo meinte nach den Shakedown-Tests in Sepang, dass der neue Motor Potenzial hat, aber noch zu aggressiv ist. Die Elektronik muss noch optimal auf die neue Motorcharakteristik abgestimmt werden.

Rins bestätigt, dass Yamaha viel an der Elektronik arbeitet. Aber: "Das richtige Wort für den Motor ist nicht aggressiv. Dieser Motor ist schneller als der von Valencia. Aber ich kann nicht so viel dazu sagen, weil ich nicht viel Erfahrung mit diesem Motorrad habe."

In der Box der Sepang-Strecke war der Spanier zu sehen, wie er noch etwas humpelte: "Wenn ich aufstehe, sind die ersten Schritte noch schwierig. Ich weiß nicht, ob das vom Material herrührt, das ich im Bein habe. Ich muss noch warten, bis alle Schrauben entfernt werden können."

Aber Rins glaubt nicht, dass ihn das rechte Bein, das er sich im vergangenen Jahr im Mugello-Sprint so schwer verletzt hat, noch behindern wird: "Mein Bein ist jetzt schon viel besser als in Valencia. Beim Fahren habe ich kaum noch Schmerzen. Mit diesen Fortschritten bin ich sehr zufrieden, weil ich über den Winter viel daran gearbeitet habe."

Mit Bildmaterial von Yamaha.