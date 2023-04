Fünfter MotoGP-Fahrer verletzt: Joan Mir nach Sprint-Sturz nicht am Start

Audio-Player laden

Die Liste der verletzten MotoGP-Fahrer wird noch einmal länger: Wie das Repsol-Honda-Team vor dem Warm-up zum Grand Prix von Argentinien am Sonntag bestätigt hat, wird Joan Mir nach seinem Sturz im Sprint nicht an den Start gehen.

Der Spanier war in Kurve 7 der ersten Runde des Sprintrennens am Samstag schwer gestürzt. Er wurde zunächst im Medical Centre an der Strecke untersucht, wo keine größeren Verletzungen festgestellt werden konnten. Trotzdem wurde Mir für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus nach Santiago del Estero gebracht.

MotoGP-Arzt Dr. Angel Charte sagte noch am Samstagabend: "Joan hat einen heftigen Schlag erlitten. In den ersten Momenten hat er sich davon erholt, aber dann hatte er Probleme, sich zu bewegen. Deshalb wurde er in die Klinik gebracht."

"Ich habe ihn untersucht. Ich möchte nicht zu sehr Alarm schlagen, aber er hatte Symptome, die wir genauer untersuchen sollten", so Charte weiter.

Mir sei aber immer bei Bewusstsein und orientiert gewesen. Aber: "Er hat eine Prellung des rechten Knöchels erlitten. Deshalb wird eine Computertomographie gemacht. Die radiologischen Untersuchungen haben keine Brüche gezeigt. Weitere Untersuchungen werden im Krankenhaus durchgeführt", so das Update vom Samstag.

Noch am Abend kam Mir zurück an die Strecke. Vor dem Warm-up wurde der Honda-Pilot erneut untersucht und für "unfit", also rennuntauglich, erklärt.

"Nach einem morgendlichen medizinischen Check wurde Joan Mir vom medizinischen Personal der MotoGP und der Rennstrecke für untauglich für den Argentinien-Grand-Prix erklärt, da er ein Schädel- und Halswirbel-Trauma erlitten hat", heißt es in einem Statement des Teams. Er klage weiterhin über Übelkeit und Schwindelgefühle.

"Mir wird nach Europa zurückkehren, um seine Genesung fortzusetzen und für den Grand Prix of the Americas vom 14. bis 16. April vollständig vorbereitet zu sein."

Der Spanier ist der fünfte Fahrer, der beim Hauptrennen in Argentinien fehlen wird. Bereits vor dem Wochenende hatten Pol Espargaro (GasGas), Enea Bastianini (Ducati), Marc Marquez (Honda) und Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) ihren Rückzug erklärt.

Für Honda heißt es, dass beide Werksfahrer ausfallen. Die Marke wird am Sonntag allein durch die LCR-Piloten Alex Rins und Takaaki Nakagami vertreten. Mit insgesamt nur 17 Fahrern, die beim Grand Prix von Argentinien den Start gehen, wird es das kleinste Starterfeld für ein Rennen der Königsklasse seit der Saison 2011 sein.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.