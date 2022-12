Für immer bei Honda? Marc Marquez schließt Markenwechsel nicht aus

Audio-Player laden

Ex-MotoGP-Champion Marc Marquez steht vor seiner elften Saison als Honda-Werkspilot. Seit 2013 startet Marquez für das Repsol-Team und ist vertraglich bis Ende 2024 an Honda gebunden. Doch wie geht es danach weiter? Wird Marquez bis zum Ende seiner Karriere für HRC fahren oder liebäugelt der Spanier mit einem Markenwechsel?

"Jetzt konzentriere ich mich voll darauf, mit Honda an die Spitze zurückzukehren", kommentiert Marquez exklusiv bei 'Autosport'. "Sollte das nicht möglich sein, weil ich nicht die richtigen Werkzeuge dafür habe, dann werde ich die für mich beste Lösung suchen. Das habe ich ihnen bereits gesagt."

"Doch aktuell möchte ich bei Honda bleiben. Es ist mein Ziel, bei Honda zu bleiben. Der Gewinn der Meisterschaft ist aber mein größtes Ziel", stellt der ehemalige MotoGP-Champion klar.

Anfang 2020 unterschrieb Marquez den laufenden Vertrag. Damals einigte sich der MotoGP-Superstar auf vier weitere Jahre. Normalerweise werden in der MotoGP Verträge über zwei Jahre unterzeichnet. Doch unmittelbar nach der außergewöhnlich langen Vertragsverlängerung begann die Pechsträhne.

Während der mittlerweile langen Genesungsphase stand Honda immer hinter Marquez. Das rechnet der Spanier seinem Arbeitgeber hoch an: "Ich habe sehr viel Respekt vor Honda. Es war besonders, wie sie in den zwei Jahren, in denen ich verletzt war, mit mir umgegangen sind. Ich weiß, dass das nicht normal ist. Es war etwas Besonderes. Deshalb werde ich Honda immer sehr stark respektieren."

"Honda war immer meine erste Wahl. Ich sprach mit niemand anderem, nur mit Honda", blickt Marquez zurück. "Man kann sich aber nie sicher sein, was die Zukunft bereithält. Doch Honda ist Honda. Es ist mein Traum, bei Honda zu bleiben. Doch mein größter Traum ist es, die Meisterschaft zu gewinnen."

