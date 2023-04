"Funktioniert auf allen Layouts" - Stefan Bradl rechnet auch in Austin mit Ducati

Audio-Player laden

Mit Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia, Johann Zarco und Alex Marquez wird die WM-Wertung aktuell von vier Ducati-Piloten angeführt. Drei der bisherigen vier Rennen konnte Ducati für sich entscheiden. Lediglich im Sprintrennen des Argentinien-Grand-Prix musste sich die Ducati-Armada geschlagen geben, als KTM-Pilot Brad Binder durchs Feld stürmte und den Sieg holte. Laut Honda-Ersatzpilot Stefan Bradl wird Ducati auch in Austin der Favorit sein.

"Ob nass, trocken, heiß, kalt: Die Ducati ist das beständigste Motorrad und funktioniert auf allen Layouts", erklärt Bradl, der in Austin für Honda-Stammpilot Marc Marquez einspringt. Marquez feierte in Austin von 2013 bis 2018 sechs Siege in Folge und wäre auch in diesem Jahr der große Favorit gewesen, selbst wenn die Honda aktuell deutlich zurückliegt.

Ducati hat in den vergangenen Jahren den Anschluss hergestellt und sich mit vielen innovativen Ideen einen Vorsprung verschafft. "Dieses Spielzeug drumherum hat den Speed erhöht und die Ducati zu einem Motorrad gemacht, auf dem verschiedene Fahrer mit unterschiedlichen Fahrstilen vorne dabei sind", erkennt auch HRC-Testpilot Stefan Bradl neidlos an.

Mit VR46-Pilot Marco Bezzecchi führt aktuell ein Überraschungskandidat die WM an. Mit seiner 2022er-Desmosedici war Bezzecchi in Portimao und in Termas de Rio Honda stark unterwegs und bescherte Valentino Rossis MotoGP-Team vor zwei Wochen den ersten Sieg.

Marco Bezzecchi schob sich in Argentinien an die WM-Spitze Foto: Motorsport Images

"Er hat ein gutes Motorrad und seine lockere Herangehensweise zeigt, dass er nachhaltig in der Spitze mitfahren kann", analysiert Bradl. "Wie abgezockt er das Rennen von der ersten Kurve weg angeführt und im Regen souverän nach Hause gefahren hat, war eine echte Meisterleistung. Er hat nicht einen Fehler gemacht."

"Marco war immer grundsolide und hatte gute Ansätze; aber nicht so, dass man gesagt hätte, wow, er wird alles in Grund und Boden fahren", erklärt Bradl, der sich gut vorstellen kann, dass Bezzecchi in der MotoGP ähnlich stark durchstartet wie Fabio Quartararo, der in den kleineren Klassen ebenfalls nicht so deutlich herausstach.

Honda-Testpilot Stefan Bradl sprint erneut für Marc Marquez ein Foto: Motorsport Images

Titelverteidiger Francesco Bagnaia startete mit zwei Siegen in die MotoGP-Saison 2023, erlebte in Argentinien aber einige schwierige Momente. Im zweiten Grand Prix der neuen Saison schied er nach einem Sturz aus.

"Pecco ist einer der Schnellsten, hat die nötige Erfahrung und wäre wieder vorne dabei gewesen. Für ihn wird es aber sicher nicht einfacher", bemerkt Bradl und erinnert sich: "Im Vorjahr hat er letztlich vom Einbruch von Quartararo profitiert."

Gelingt Maverick Vinales der erste Sieg mit Aprilia? Foto: Motorsport Images

"Er weiß inzwischen, dass man manchmal besser die Punkte mitnimmt und nicht immer unbedingt aufs Podium fahren muss. Denn ein Nuller tut am meisten weh. Der Speed, das Motorrad und das Umfeld passen", stellt Bradl fest.

Geht der Sieg in Austin nur über Ducati? Bradl kann sich vorstellen, dass Aprilia ebenfalls stark sein wird. "Maverick Vinales hat eine Überraschung schon angedeutet. Ihm fehlt nur noch das letzte Ding, dass es scheppert", bemerkt Bradl vor dem dritten MotoGP-Event der neuen Saison. Als WM-Fünfter ist Vinales aktuell bester Nicht-Ducati-Pilot.

Mit Bildmaterial von Gold and Goose / Motorsport Images.