"Gefällt mir richtig gut": Max Biaggi verrät seine Lieblingsstrecke

In seiner langen Karriere als Motorrad-Rennfahrer hat Max Biaggi sowohl in der Motorrad-Weltmeisterschaft als auch in der Superbike-Weltmeisterschaft zahlreiche Rennstrecken rund um die Welt unter die Räder genommen. Eine aber sticht für ihn gleich aus zwei Gründen als persönlicher Favorit heraus.

"Meine Lieblingsstrecke ist Brünn in der Tschechien Republik", sagt Biaggi ohne zu zögern im Instagram-Chat und merkt an: "Der Grund dafür ist aber nicht nur, weil ich dort so viele Rennen gewonnen habe."

"Ja, ich habe dort in jeder Klasse und mit jedem Bike, mit dem ich angetreten bin, gewonnen, ob Superbike oder MotoGP. Okay, mit dem Ducati-Superbike [2008] habe ich dort nicht gewonnen, aber ich habe mit der Aprilia [2009, 2010, 2011] und mit der Suzuki [2007] gewonnen."

"Abgesehen davon [von der Superbike-WM] habe ich dort gewonnen in der 250er-Klasse [1994, 1995, 1996, 1997], in der 500er-Klasse [1998, 2000], und in der MotoGP-Klasse [2002]", listet der Italiener seine eindrucksvolle Erfolgsstatistik in Brünn auf.

Was aber ist neben den zahlreichen Siegen der zweite Faktor, der Brünn zu Biaggis Lieblingsstrecke macht? "Ich liebe einfach die langgezogenen Kurven auf dieser weitläufigen Strecke. Zudem gibt es ein paar blinde Kurven, in denen man genau kalkulieren muss, wo man sich befindet, weil man beim Hineinfahren in die Kurve den Ausgang nicht sehen kann. Das gefällt mir richtig gut."

Top 10: Die schnellsten Strecken im MotoGP-Kalender:

Fotostrecke Liste #10: Brno Circuit (Tschechien) - 169,734 km/h 1 / 20 Foto: Ducati Corse 2016: Marc Marquez (Honda) mit 1:54,596 Minuten 2 / 20 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images #9: Losail International Circuit (Katar) - 170,824 km/h 3 / 20 Foto: Pramac Racing 2019: Marc Marquez (Honda) mit 1:53,380 Minuten * 4 / 20 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images * gefahren im 2. Freien Training #8: Motorland Aragon (Spanien) - 171,400 km/h 5 / 20 Foto: Repsol Media 2015: Marc Marquez (Honda) mit 1:46,635 Minuten 6 / 20 Foto: Repsol Media #7: Autodromo Termas de Rio Hondo (Argentinien) - 177,120 km/h 7 / 20 Foto: Ducati Corse 2014: Marc Marquez (Honda) mit 1:37,683 Minuten 8 / 20 Foto: Repsol Media #6: TT Circuit Assen (Niederlande) - 177,698 km/h 9 / 20 2019: Fabio Quartararo (Petronas-Yamaha) mit 1:32,017 Minuten 10 / 20 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images #5: Mugello Circuit (Italien) - 178,944 km/h 11 / 20 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: Marc Marquez (Honda) mit 1:45,519 Minuten 12 / 20 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images #4: Silverstone Circuit (Großbritannien) - 179,744 km/h 13 / 20 Foto: Yamaha MotoGP 2019: Marc Marquez (Honda) mit 1:58,168 Minuten 14 / 20 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images #3: Phillip Island Grand Prix Circuit (Australien) - 182,173 km/h 15 / 20 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images 2013: Jorge Lorenzo (Yamaha) mit 1:27,899 Minuten 16 / 20 Foto: Yamaha MotoGP #2: Chang International Circuit (Thailand) - 182,731 km/h 17 / 20 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: Fabio Quartararo (Petronas-Yamaha) mit 1:29,719 Minuten 18 / 20 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images #1: Red Bull Ring (Österreich) - 187,226 km/h 19 / 20 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: Marc Marquez (Honda) mit 1:23,027 Minuten 20 / 20 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.