Gegen alle Zweifler: Brivio erklärt Entwicklung von Ogura und Fernandez

Talente zu erkennen, bevor sie für alle sichtbar werden, gehört zu den wichtigsten Fähigkeiten eines erfolgreichen Teammanagers. Davide Brivio hat in seiner langen Karriere mehrfach bewiesen, dass er ein gutes Gespür für Fahrer besitzt.

Valentino Rossi bei Yamaha, Joan Mir bei Suzuki und nun Ai Ogura bei Trackhouse sind Beispiele dafür, dass Brivio häufig auf Fahrer setzte, die auf ihren Durchbruch warten.

Im exklusiven Gespräch mit Motorsport.com, einer Partnerseite von Motorsport-Total.com, blickt der Italiener zurück und erklärt, warum Ogura bereits lange vor seinem Moto2-Weltmeistertitel im Jahr 2024 und seinem jüngsten MotoGP-Erfolg ein Fahrer war, der seine Aufmerksamkeit geweckt hatte.

Ogura flog unter dem Radar: Brivio sah Potenzial

Als Trackhouse sich mit der Fahrerplanung beschäftigte, war Ai Ogura noch kein offensichtlicher Kandidat für viele Teams. Zwar hatte der Japaner bereits sein Talent gezeigt, doch der große Hype blieb zunächst aus. Genau darin lag für Brivio eine Chance.

Eine wichtige Rolle spielte dabei Matteo Baiocco, der als Fahrercoach bei Trackhouse Racing die Nachwuchspiloten beobachtet. "Wir hatten ihn schon seit längerer Zeit im Blick, und ich muss Matteo Baiocco viel Anerkennung geben, weil er die jungen Fahrer an der Strecke sehr genau verfolgt", so Brivio.

Baiocco habe ihn immer wieder auf Ogura aufmerksam gemacht: "Immer wenn wir gesprochen haben, sagte er zu mir: 'Dieser Junge - Ai Ogura - ist wirklich gut.'"

Trackhouse führte eine eigene Liste möglicher Fahrer, doch Ogura hob sich für Brivio besonders durch einen Punkt hervor: seinen Fahrstil. "Was mir wirklich auffiel, war, dass sein Fahrstil bereits perfekt für die MotoGP geeignet wirkte."

Vor allem die Art, wie Ogura das Motorrad bewegte, erinnerte Brivio an einen Fahrer, der schon bereit für den Aufstieg war. "Die Art, wie er aus den Kurven herauskam, wie er das Motorrad aufrichtete, das sah nach dem Fahrstil eines Piloten aus, der bereits für die Königsklasse vorbereitet ist", erklärt der Italiener.

Nicht aufgeben: Oguras größte Stärke laut Brivio

Neben seiner Technik beeindruckte Brivio vor allem Oguras Rennintelligenz. Der Japaner sei kein Fahrer, der nach einem schlechten Start oder einer schwierigen Qualifikation aufgibt.

"Ich mochte auch die Tatsache, dass er manchmal schlechte Starts hatte, aber sich immer wieder durchs Feld zurückkämpfte", erinnert er sich. Genau diese Eigenschaft zeigt Ogura laut Brivio auch in der MotoGP. "Er ist jemand, der niemals aufgibt."

Dabei sei es nicht nur die reine Geschwindigkeit, die ihn auszeichne. Ogura habe die Fähigkeit, während eines Rennens Lösungen zu finden und sich nach vorne zu arbeiten. "Selbst wenn er schlecht qualifiziert war, gelang es ihm immer wieder, beeindruckende Aufholjagden zu zeigen und viele Positionen zurückzugewinnen." Diese Fähigkeit ist laut dem Italiener kein Zufall, sondern Teil von Oguras Charakter.

Einst unterschätzt, dann Moto2-Weltmeister

Dennoch galt der Japaner keineswegs als großer Favorit, als Trackhouse Ogura verpflichtete. Nach dem Verlust des Moto2-Titels im Jahr zuvor zweifelten einige Beobachter sogar daran, ob er tatsächlich eine Meisterschaft gewinnen könne.

Brivio rekapituliert die Ausgangslage: "Als wir ihn verpflichteten, lag er nur auf Platz drei der Meisterschaft und galt nicht einmal als einer der Favoriten. Im Jahr zuvor hatte er den Moto2-Titel im letzten Rennen verloren, deshalb dachten viele Menschen, er sei nicht in der Lage, eine Meisterschaft zu gewinnen."

Doch Ogura widerlegte diese Zweifel: "Stattdessen hat er allen das Gegenteil bewiesen." Für Trackhouse wurde die Verpflichtung zur Bestätigung der eigenen Philosophie: Nicht nur auf Ergebnisse zu schauen, sondern Fahrer langfristig einzuschätzen.

Gemeinsamer Sieg war das letzte große Ziel

Doch schon nach dieser Saison trennen sich die Wege von Brivio und Ogura schon wieder. Ogura wird Trackhouse Richtung Yamaha verlassen, Brivio geht zu Honda. Vor diesem Hintergrund entstand noch ein letztes gemeinsames Ziel.

"Wir haben zueinander gesagt: Bevor wir getrennte Wege gehen, müssen wir gemeinsam noch ein Rennen gewinnen", verrät Brivio. Dieser Moment kam schließlich in Assen.

Für den scheidenden Trackhouse-Teammanager war der Sieg nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch emotional bedeutend. "Ich glaube, es bedeutet auch Ai sehr viel, sein Team feiern zu sehen und seine Crew so glücklich zu erleben", betont der Italiener und ergänzt: "Es war eine wunderbare Reise mit Ogura, und ich glaube, er wird immer Teil der Geschichte von Trackhouse bleiben."

Warum Ogura am Rennende plötzlich stärker wird

Eine der auffälligsten Eigenschaften Oguras ist seine Stärke in den letzten Rennrunden. Während andere Fahrer mit nachlassenden Reifen kämpfen, scheint der Japaner oft noch Reserven zu haben. Brivio sieht darin keine Überraschung. "Er ist außergewöhnlich gut darin, seine Reifen zu verwalten", analysiert er.

Diese Fähigkeit habe sich bereits in der Moto2 gezeigt, auch wenn sie damals weniger Aufmerksamkeit bekam. Und auch zu Beginn seiner MotoGP-Zeit sei dieses Muster sichtbar gewesen. "Über die letzten sieben, acht oder zehn Runden hatte er häufig das Tempo der Top-4-Fahrer", hebt Brivio hervor.

Das Problem: Wenn ein Fahrer zu weit hinten liegt, wird diese Stärke nicht immer wahrgenommen. "Manchmal fuhr er vielleicht auf Platz zwölf und war zu weit von der Spitze entfernt. Dann fällt es weniger auf, wenn man nicht genau auf die Zeiten schaut."

Schmaler Grat zwischen Sparen und Angreifen

Oguras Stärke liegt laut Brivio darin, Energie und Reifen nicht zu verschwenden: "Er spart im ersten Teil des Rennens Energie und nutzt das, was er zurückgehalten hat, in den letzten Runden." Allerdings müsse auch ein solcher Ansatz weiterentwickelt werden.

Manchmal habe Ogura den Moment zum Angriff etwas zu lange hinausgezögert. "Es gab Situationen, in denen er diesen Prozess wahrscheinlich etwas zu spät begonnen hat und früher hätte angreifen können." Doch genau solche Details gehören laut Brivio zum Lernprozess eines jungen MotoGP-Fahrers.

Besonders beeindruckt ihn dabei Oguras Lernfähigkeit. "Eine seiner größten Qualitäten ist, dass er immer bereit ist zu lernen. Er nimmt Informationen auf und weiß anschließend, wie er sie anwenden muss." Für Brivio endet diese Entwicklung nie: "Selbst in zehn Jahren wird es noch Dinge geben, die man lernen kann."

Raul Fernandez: Wie er aus der Formkrise fand

Während Ogura für Brivio ein Talent war, das früh erkannt werden musste, war die Geschichte von Raul Fernandez eine andere. Beim Spanier ging es weniger darum, Geschwindigkeit zu finden. Diese war immer vorhanden. Die Herausforderung bestand darin, sie auch konstant abrufen zu können.

Fernandez galt bereits in der Moto2 als außergewöhnlich schnell. Als Rookie gewann er acht Rennen und kämpfte bis zum Saisonfinale um den Titel. Der Wechsel in die MotoGP, den er 2022 vollzog, verlief jedoch schwieriger als erwartet.

Brivio sieht den Grund nicht in fehlendem Talent. "Der größte Verdienst gehört seinem Talent. Raal hatte schon immer enormes Talent", sagt er. Doch die Konstanz fehlte.

Realistische Ziele statt verlorenes Selbstvertrauen

Die Saison vor Fernandez' Durchbruch war für Trackhouse schwierig. Punkte waren selten, Top-15-Platzierungen teilweise schon ein Erfolg. Brivio beschreibt diese Phase als Wendepunkt. Wir hatten ein sehr ehrliches Gespräch über die Situation und begannen, realistische Ziele zu setzen", blickt der Italiener zurück.

Dabei versuchte er, Fernandez mental neu auszurichten. Denn seiner Einschätzung nach kam der Erfolg für den Spanier möglicherweise zu früh: "Vielleicht hat er in der Moto2 zu früh zu viel gewonnen." Acht Siege im ersten Moto2-Jahr und der Titelkampf könnten sein Selbstvertrauen sogar erschwert haben.

In der MotoGP änderten sich die Voraussetzungen jedoch grundlegend. "Die Dinge wurden viel schwieriger, und vielleicht begann er, den Glauben an sich selbst zu verlieren."

Brivio sieht mentalen Wandel als Schlüssel

Die Lösung bestand darin, Schritt für Schritt zurückzukehren. "Zuerst Punkte holen. Dann in die Top 10 fahren. Danach langsam weiter nach vorne kommen", erklärt Brivio die Herangehensweise. Daraufhin verändert Fernandez seine Einstellung komplett: "Er hat seine Denkweise vollständig verändert."

Mit besseren Ergebnissen kehrte auch das Selbstvertrauen zurück. Der endgültige Durchbruch folgte mit dem Sieg in Australien. Dieses Ergebnis bestätigte Fernandez, dass er wieder zu den besten Fahrern gehören kann. "Der Sieg in Australien hat diesen gesamten Prozess abgeschlossen", erklärt Brivio.

Auch abseits der Rennstrecke machte Fernandez wichtige Fortschritte. Brivio hebt dabei besonders seine Trainingsmethoden hervor. "Er hat im vergangenen Jahr seine Trainingsmethoden deutlich verbessert und verfeinert. Er verstand viel besser, was er persönlich braucht, um seine beste Leistung zu bringen."

Anerkennung für Aprilia: Wichtiger Erfolgsfaktor

Neben der Entwicklung der Fahrer sieht Brivio aber auch einen entscheidenden Faktor im Motorrad selbst. Aprilia habe in den vergangenen Jahren einen großen Schritt gemacht. "Wir sprechen oft über Teams und Fahrer, aber Anerkennung gebührt auch Aprilia", betont der Trackhouse-Teammanager. Der Hersteller aus Noale baue "sehr konkurrenzfähige Motorräder, die sehr gut entwickelt sind".

Diese Basis verändert laut Brivio auch die mentale Ausgangslage. Du kommst zur Rennstrecke und weißt, dass du das Potenzial hast, etwas Wichtiges zu erreichen." Genau dieses Vertrauen gebe Fahrern und Teams zusätzliche Energie, die auf der Strecke am Ende den entscheidenden Unterschied machen kann.