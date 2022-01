"Gehe die Saison an, als wäre es meine letzte" - Wird 2022 Doviziosos Abschied?

Audio-Player laden

Wird die MotoGP-Saison 2022 die Abschiedssaison von Andrea Dovizioso? Der Italiener verfügt lediglich über einen Einjahres-Vertrag. Bei RNF-Yamaha erhält der ehemalige Vize-Weltmeister aktuelles Werksmaterial. Im Vergleich zu seinen Einsätzen Ende der Saison 2021 muss sich Dovizioso aber steigern, wenn er auch 2023 dabei sein will.

"Das vergangene Jahr war ein merkwürdiges Jahr und das wird auch in diesem Jahr so sein. Ich habe noch keine Pläne für die Zukunft. Das ist die Realität", kommentiert Dovizioso. "Es ist nicht so, dass ich nicht darüber sprechen möchte. Ich gehe die Saison an, als wäre es meine letzte Saison, weil ich nicht weiß, was passieren wird."

Dovizioso weiß, dass er vorne mitmischen muss, wenn er sich einen Platz verdienen möchte. "Es hängt immer alles von den Ergebnissen ab. Wenn die Ergebnisse gut sind, dann sollte es keine Probleme geben. Wenn die Ergebnisse nicht gut sind, dann ist es so, wie es ist."

"Ich gehe die Saison an, als wäre es meine letzte, weil sich meine Herangehensweise ohnehin nicht ändert. Ich bin vollkommen entspannt, weil ich keine Kontrolle habe, was im kommenden Jahr passiert. Andererseits will ich noch gar keinen Vertrag für das kommende Jahr, weil ich noch nicht weiß, was ich machen möchte", bemerkt der ehemalige Ducati-Werkspilot.

"Es ist aber alles eng mit den Ergebnissen verbunden. Denn wenn man schnell ist, dann genießt man es auch. Wenn man nicht schnell ist, dann macht es keinen Spaß, vor allem zum jetzigen Zeitpunkt in meiner Karriere. Deshalb bin ich vollkommen entspannt", so "Dovi".

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.